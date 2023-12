“Las cifras del Puerto y Stellantis son espectaculares, si pedimos no es capricho”

Pese a los malos augurios, 2023 ha sido finalmente un año “tranquilo” para la economía. Después de los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania, Jorge Cebreiros celebra los buenos datos de los principales sectores de la ciudad después de que no se produjera ni una crisis ni una desaceleración. Sin embargo, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra pone deberes para que esa tendencia siga en el próximo lustro.

–Parecía que 2023 iba a desembocar en una crisis financiera pero por el momento la economía aguanta. ¿Qué balance hacen?

–Arrancaba con unas incertidumbres muy importantes. Veníamos con unos costes de combustibles y de electricidad elevados y a nos estaban empezando a alertar y estábamos sufriendo una subida en los tipos de interés. No sabíamos dónde iba a parar y parecía que después de tres años de pandemia y de guerra nos iba a dar un susto. Al final las expectativas no se han cumplido, afortunadamente. Hay empresas que han sufrido, unas más que otras, pero en líneas generales el mercado de trabajo respondió bien y la economía ha crecido incluso liderando el crecimiento en Europa. A costa de un déficit y una deuda pública importantes, pero las empresas están cerrando ejercicios mucho mejor de lo esperado. Hemos ido de mal a mejor. Más a mejor que a menos mal.

–¿El área de Vigo y Galicia han mejorado aún más esa evaluación?

–La verdad es que sí. Pontevedra se ha colocado como quinta provincia en exportaciones y creo que se ha comportado muy bien. Esa es la apuesta de muchos de nuestros sectores estratégicos. En momentos en donde la crisis del mercado interior, y en algunos sectores se ha notado más, se ha compensado con la salida al exterior. Desde luego, el área de Vigo, ha sido un auténtico motor de la economía.

–¿Es esa la receta del futuro?

–Venimos trasladando desde hace mucho tiempo la apuesta por la diversificación. En productos, en servicios, en modelos de negocio y también en mercados. Teníamos una fuerte exposición al mercado alemán, al mercado francés y se ha salido a otros países. Ha funcionado bastante bien México, Estados Unidos muy bien con la piedra, la automoción, el agroalimentario… en líneas generales, muchísimo mejor de lo que podíamos esperar.

–Se batió el récord de exportación de vehículos en Bouzas y casi el de fabricación en Balaídos. ¿Cómo ve el futuro de este sector?

–Los números de Stellantis y del Puerto son espectaculares. Demuestra que cuando decimos que el sector del automóvil, y concretamente Stellantis, requieren de todo el apoyo posible porque estamos hablando de la fábrica más rentable y productiva de Europa. No estamos hablando de que requerimos la muy alta tensión, el Perte o la fábrica de baterías por capricho. No, es que tenemos un auténtico motor económico europeo en Vigo. Esto lo tenemos que cuidar. Son muy buenas noticias junto a la Muy Alta tensión y ahora tenemos que esperar las muy buenas noticias del Perte del automóvil.

–El turismo, el consumo, el naval y la construcción están también a pleno rendimiento pero la pesca y la industria se han estancado. ¿Qué ocurre con estas actividades que eran vitales para la ciudad?

–Son sectores y problemáticas diferentes. La pesca ha sido tremendamente intensiva en liquidez a corto, y por tanto han hecho unas muy grandes inversiones para dotar los almacenes de producto, de cara a un incremento del consumo que no se ha producido. Unas determinadas empresas, con una inversión muy alta en stocks no han podido colocarlo. Creo que es una crisis puntual de liquidez y lo que deseamos es que no afecte a toda la cadena de valor.

–¿Y con la industria?

–Es algo diferente, es tremendamente competitivo. Hay subsectores que están funcionando muy bien, pero también estamos viendo que ante una apuesta como es la eólica nos estamos encontrando con todas las trabas habidas y por haber para desarrollarla. Tenemos que definir qué modelo industrial queremos. Si vienen empresas y son intensivas en el consumo de electricidad, tendremos que dotarlas de ella. Este año se han visto las inversiones algo paralizadas por ello y por la inseguridad jurídica.

–Esos sectores fueron los perjudicados de la desaparición de 2.000 empresas en la ciudad en 2022. ¿Sigue esa sangría o se le ha puesto freno?

–Mucho me temo que ha crecido. No puedo adelantar cuánto pero lo que se percibe es que ha sido un año en donde la inflación ha hecho mella en las pymes que no hicieron un análisis correcto de las necesidades financieras que tenían cuando fue el COVID. No han evaluado bien que había que devolver las ayudas, se han visto con una inflación alta, con un coste de materiales, logístico y salariales altos y se han visto en la tormenta perfecta.

–Este año ha estado marcado por los fondos europeos y la inversión pública. ¿Se ha notado en el sector privado?

–Va por sectores también. Los constructores, tanto de obra pública como privada, dicen que nunca se ha licitado tanto como estos meses. Las empresas han afinado su modelo de negocio y no han concurrido tanto a los fondos europeos. Hemos pasado de una ilusión, unas expectativas muy elevadas en 2021, de que estos fondos iban a arreglar toda la economía, de que se iban a ejecutar miles de millones de euros, pero esto a la economía real de las empresas no ha llegado.

“Nuestro signo político es el empresarial y pedimos diálogo”

–Tras la doble cita electoral, las autonómicas del 18-F y las europeas cerrarán este ciclo. ¿Tienen buenas perspectivas de futuro? –Después de las municipales que nos trasladan cuatro años de tranquilidad y después de las generales que entendemos que, en buena lógica, podrían por lo menos darla en los próximos dos años, éstas nos abren delante un margen de maniobra de unos años en donde podemos saber a qué nos enfrentamos. Siempre digo que el que sepamos a qué nos enfrentamos y eso tiene que venir marcado por un diálogo continuo y fluido con las empresas. No puede haber una persecución a ellas. Nosotros tenemos un signo político que es el empresarial, y eso es lo que tenemos que defender, y lo que pedimos es diálogo. No es de recibo que sin pasar por el diálogo social se nos cuele un Real Decreto de tanta relevancia que además afecta al Estatuto de los Trabajadores como es el tema de los convenios. Esa forma de legislar genera muchísimo problema, y eso puede incluso ahuyentar inversiones. –Se ha vuelto a superar los 110.000 afiliados en la ciudad. ¿Qué problemas están encontrando ahora en el empleo? –Los datos son buenos pero habría que empezar a analizar las estadísticas en cuanto a horas trabajadas, no sólo a los contratos fijos o fijos discontinuos o temporales. Me gustaría saber si este número de trabajadores que tenemos en activo son las mismas o más horas que los trabajadores que teníamos en activo hace dos años. Arrastramos un paro estructural muy concentrado en ciertos sectores y no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para poder incorporar esos sectores. Son de baja cualificación, el empleo juvenil por debajo de 25 años y personas por encima de los 50 años. También de las mujeres, pero yo creo que ahí sí hemos hecho mejor los deberes. Da la impresión de que no somos capaces de bajar esos tres millones de desempleo estructural y ahí tenemos que ir a políticas activas de empleo para las nuevas necesidades, que las hay, pero no somos capaces de incorporarlas. Este país no se puede permitir el lujo de tener un millón de hogares en donde todos sus miembros están en el paro. –¿Cómo valora el teletrabajo? –Es muy importante que las empresas tengan la capacidad de adecuarlo a sus necesidades. Deje que se gestione dentro de la legalidad y del marco normativo, que se adecue. Vino a resolver un problema y las empresas que lo han implementado ha aumentado la eficiencia. Por lo de pronto ya viajamos mucho menos. Nos hemos hecho hipereficientes, hiperpuntuales, a mí me parece una auténtica maravilla.