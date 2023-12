La jefa de rayos del Chuvi, experta en el piloto europeo para cribar el cáncer de prostata

El de próstata es el cáncer masculino más frecuente en Europa y una de las patologías con mayor mortalidad en el norte y oeste del continente. Los cribados que se hacen para detectarlo son oportunistas. Es decir, no se efectúan de forma sistemática a un perfil de pacientes, sino que suele ser a petición del interesado o a iniciativa del profesional, aprovechando una consulta por otro motivo. La prueba busca la presencia en la sangre de PSA –antígeno específico de próstata–. Pero un porcentaje de los varones con valores altos tienen un tumor que no progresará o lo hará muy lentamente. Así, se produce un sobrediagnóstico –con una tasa de entre el 17 y el 50%– y, por tanto, un sobretratamiento, con los riesgos que ello conlleva. Para poder afinar el screening e, implantándolo para toda la población sana en una franja de edad, localizar los casos que conllevan riesgo real de mortalidad y morbilidad, la Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto con una importante participación gallega. Del Área Sanitaria de Vigo, en particular, participa la jefa del Servicio de Radiodiagnóstico, la doctora Milagros Otero.

El proyecto se llama Praise-U –Prostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union– y en él participan 25 instituciones de 12 países. El objetivo es diseñar un algoritmo de detección temprana rentable y personalizado, que permita un cribado poblacional eficaz, efectivo y eficiente. Se desarrollará a través de cinco pilotos con pacientes en cuatro países: Lituania, Polonia, Irlanda y España. En el último habrá dos: uno en Manresa y otro en el área sanitaria de Ferrol. El papel de la doctora Milagros Otero, como presidenta saliente de la Sociedad Europea de Radiología Genitourinaria, es comprobar la calidad de los estudios de resonancia de estos cinco pilotos. Lo hace junto a la radióloga Valeria Panebianco, del Policlinico Umberto I Roma. "El fin es reducir su mortalidad y morbilidad y tener un screening basado en riesgo real" Milagros Otero - Jefa de Radiodiagnóstico El programa, que tiene una duración de tres años, ya está en marcha. Su labor de comprobación de la calidad de las máquinas y el cumplimiento de los parámetros y estándares establecidos se incluye en la tercera de sus seis fases. “Ya hemos diseñado todas las variables y estamos valorando las máquinas de resonancia. Ya lo hemos hecho en tres de los cinco pilotos”, cuenta la doctora. Las tres últimas fases son las correspondientes al trabajo con pacientes. En Ferrol se invitará a participar a entre 10.000 y 12.000 varones de entre 50 y 70 años y se estima que aceptarán la mitad. Milagros Otero García: "Queremos establecer vías rápidas para todos los cánceres" El programa establece un protocolo común para la realización de las pruebas a los pacientes. Explica Otero que, en la práctica actual, muchas veces se hace la biopsia directamente por valores altos de PSA y antes de la resonancia. Eso cambiará. En los varones participantes se medirá este antígeno y se valorará el riesgo individual de cada paciente en base, también, a otros parámetros. Si es alto, se hará primero una resonancia –por ejemplo, en Galicia se calcula que se harán unos 450 de estos estudios de imagen–. Si este estudio de imagen muestra hallazgos significativos, se pasará solo entonces a la biopsia. “Al fin y al cabo, implica una morbilidad y mortalidad”, explica la radióloga. El Praise-U, que está incluido en el programa IU4 Health, también pretende estimular la puesta en marcha de programas de detección precoz en los estados de la Unión Europea.