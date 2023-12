Los trabajadores de Ribera Povisa acudieron ayer a las urnas para votar en el referéndum convocado por el comité de empresa sobre la última propuesta del convenio colectivo que está sobre la mesa. El censo electoral era de 1.514, y ayer a las siete de la tarde ya habían votado más de la mitad de los empleados. Los urnas se cerraron a las 22.00 horas y los sindicatos esperaban conocer el resultado ya entrada la madrugada.

La CIG se ha mostrado muy contraria al anteproyecto de convenio colectivo Denuncia que el texto supone la introducción de “una doble escala salarial”. Detalla que a los contratados a partir del 31 de diciembre de este año que nunca hayan trabajado en Povisa no se les pagará un complemento de entorno a unos cien euros al mes.

Otros sindicatos, como CC OO, consideran que “es un buen convenio, valorándolo de forma global, aunque tienen puntos” que no les gustan, como el complemento que no cobrarían los nuevos empleados. De todos modos, no creen que vaya a afectar a la contratación.