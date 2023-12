La plantilla de Povisa ha dado el visto bueno para que su comité de empresa firme la última propuesta de convenio colectivo que el grupo Ribera Salud ha puesto sobre la mesa. Ayer, introdujeron su papeleta en las urnas dos de cada tres trabajadores (944 de 1.514): ocho fueron votos nulos; 474 fueron a favor; y 470, en contra.

Los trabajadores del hospital concertado llevaban desde 2010 con este marco laboral congelado, con un pacto puntual para una subida salarial del 2,5% en 2022 y otro para desconvocar la huelga el pasado mes de abril, que suponía un incremento del 4% para este año y del IPC real con que se cierre el ejercicio para 2024.

Empresa y sindicatos habían adquirido entonces el compromiso de cerrar los flecos que quedaban pendientes antes de final de año y poder rubricar el primer convenio en trece años. Lo han conseguido.

No sin controversia. La propuesta de la empresa no convence del todo a las centrales. Principalmente, por la conversión de alrededor de 100 euros del salario mensual en un plus que no cobrarán los trabajadores que se contraten a partir de 2024 y que nunca hayan trabajado en este hospital. La CIG (con 6 representantes) y SGPS (con 2) se mostraron contrarios en un comité de 23 miembros. La consideran una "medida discriminatoria" que introduce una "doble escala salarial" y que puede llevar a la empresa a no volver a llamar a personal que ya tuvo contratado. Al resto tampoco le gusta este punto, pero creen que los beneficios que reporta el acuerdo compensan.