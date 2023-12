Una caída del servidor informático central en las dependencias que la Policía Nacional tiene en El Escorial (Madrid), del que dependen los equipos informáticos existentes en todas las comisarías españolas, afectó a todas estas sedes, incluida la de Vigo. No funcionaba ninguna aplicación, lo que dificultó sobremanera la labor diaria que se realiza en estas sedes. En la ciudad olívica, entre otros muchos servicios, afectó a la expedición de DNI y pasaportes o a las oficinas de denuncias en lo que se refiere a los que suponen una atención directa a los ciudadanos. Fuentes sindicales afirman que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) suele atender a diario a unas 1.500 personas en las dependencias viguesas. A primera hora de la tarde el problema todavía no había sido solventado. No trascendió oficialmente el motivo de la avería.