“Mis versos están desprovistos del elitismo típico del género”

“Te oigo y estás dentro del baño de la discoteca. Lo sé porque tu corazón suena como sonarían los bafles si estuvieras sentada en el váter. Lo sé porque el latido es un baile que siento que me estoy perdiendo”. Así inicia su último poemario Lúa Mosquetera. Mente privilegiada, rápida donde las haya y, junto a su impresionante apariencia de mujer fuerte, la voz de la dulzura que es un gusto escuchar. Esa es ella, a grandes rasgos. Porque a finos, quedan reflejados en El latido es un baile que siento que me estoy perdiendo, trabajo que presenta hoy en la Galería Maraca, a partir de las 19.30 horas, en compañía del también poeta Samuel Merino (Pompa e Boato).

–¿Quién es Lúa?

–A esa pregunta podría decir que es verdad que soy poeta y soy bordadora. Pero Lúa es también la hija de Luz y una niña de pueblo, que es lo que voy a ser toda la vida.

–Las mentes tan creativas como la tuya suelen tener algún conflicto que necesita ser expresado de alguna manera. ¿Es su caso?

–Sí es mi caso, evidentemente. Aunque sí es cierto que mi creatividad no nace de un conflicto porque yo siempre fui y crecí siendo una niña feliz. Ya escribía, pero con el paso de los años, y lo que me ayudó a llegar a la gente y a querer comunicar la poesía de otra forma fue la muerte de mi madre. Y es el tema. La pérdida, el duelo y, bueno, la fugacidad del tiempo en general. No solo la pérdida, sino mi madre es el tema central que atraviesa toda mi poesía sin ninguna duda.

–Con una persona tan íntima como tema trasversal de su obra, ¿a quién se dirige su mensaje?

–Justo mi poesía lo que pretende es que sea universal. Yo no pretendo que todo el mundo me comprenda o me sienta. O que le guste lo que hago. Creo que eso es completamente imposible. Pero sí pretendo ser capaz de llegar a todo el que quiera escuchar o leer. Mi poesía está completamente desprovista de del elitismo típico del género. Y de un lenguaje enrevesado. Es una poesía para todo el mundo, aunque esto quede un poco burdo. Y de verdad que uno de mis propósitos, además de expresarme de manera artística, es ser capaz de llegar a la gente a la que no suele gustarle la poesía.

–¿Qué hay de la Lúa que cose en la poeta?

–Se alimentan todo el tiempo. Son disciplinas diferentes, sobre todo por los ritmos. Bordar es una disciplina que requiere tiempo, calma, tranquilidad. Y los poemas para mí son como una especie de disparo y de explosión que llegan de repente, pero yo intento que ambas disciplinas se alimenten. Y la mayor parte del tiempo bordo los versos que escribo y los pinto. Me parece que cualquier disciplina artística es una buena plataforma para hacer poesía.

–¿Por qué poesía?

–Llegué por casualidad, como lectora y escritora siempre me ha gustado más la narrativa. Ahora es un género en el que me siento muy cómoda porque está muy cerca de la música y es como un instante que necesitas. Algo breve que se puede consumir en apenas un par de minutos, como una canción. Y que te puede salvar el día, hay algo mágico.

–Si pudiera elegir hoy el legado que deja, ¿cuál sería?

–No lo tengo muy claro, soy una coleccionista loca de furbys del 98 y del 99, esa es mi herencia más poderosa, materialmente hablando (ríe). Pero como legado artístico me gustaría dejar muchísima inspiración. Creo que es lo más valioso que le puedes dejar a una persona, para escribir o para vivir. Una vez un lector me dijo, “cuando te leo me dan ganas de hacer cosas”, creo que es lo más bonito que te pueden decir.

–¿Qué hay en ese latido que se pierde?

–“El latido es un baile que siento que me estoy perdiendo”, ese del que hablo es el latido de mi sobrina en la barriga de mi hermana. Cuando lo escuché le dije que me recordaba cómo se escucha el bafle de la discoteca desde el baño. Trabajé 15 años en hostelería, para sobrevivir, y me puso triste pensar que mi referencia de vida y de latido era esa, estar haciendo un pis rápido para volver al trabajo. El poemario habla de esa ansia de vivir todo lo que los demás hacen cuando tú no tienes más remedio que perdértelo.