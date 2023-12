¿Te ha pasado alguna vez que te quedas muda, sin palabras, sin saber qué decir? ¿Existe siquiera alguna palabra o varias en combinación que puedan calmar, aliviar o mermar el dolor que se siente al perder a un ser querido? Ya os respondo yo con un rotundo NO. Quisiera transmitiros la cantidad de sentimientos, pensamientos y sensaciones que estoy manifestando, pero es tal la fatiga, la incredulidad y la opresión que siento ahora mismo que me cuesta proseguir.

Aun así, aquí estoy y es por CARMEN. Porque, si no fuera por su tenacidad, yo ni siquiera pertenecería a esta Coral y no habría tenido la oportunidad, no solo de pasar un tiempo maravilloso con ella y llegarla a conocer mucho mejor, sino de conocer a todas mis compañeras.

Era muy fuerte, puedo decir que se resistió a dejarnos. Carmen quería vivir, pero Dios tenía otros planes para ella allí arriba, la necesitaban más que aquí y ha dejado este plano terrenal. Yo siempre he creído en eso que dicen que la energía no desaparece, que se transforma. Pues ELLA dejó de sostener lo insostenible y dejó que sucediese el intercambio; lo ha transformado por el reencuentro, y aquí nos ha dejado mucho amor en cada uno de nosotros. Siempre la recordaremos.

Estoy muy segura de que desde donde quiera que ella se encuentre estará feliz, y para ella sería un honor y agrado vernos brillar. Ver que seguimos con lo que más le gustaba a ella y juntas. Escribiendo esto y finalizando se me escapa una sonrisa entre lágrimas, imaginándonos en el escenario, estoy muy segura que ella también cantará con nosotras y la sentiremos, aunque no podamos verla. Permitamos que fluya. Descansa en paz compañera, amiga, hermana, madre, abuela y suegra. Gracias por todo. Te queremos.

*Integrante de la Coral Pastora de Freixeiro