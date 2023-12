El Hogar, 75 años construyendo futuros

“Al pensar en mi relación con este centro, echando la cuenta atrás, se remonta al año 79, cuando mi hermano empezó a cursar la Formación Profesional en la rama de mecánica. Recuerdo entonces una serie de experiencias que se vivían en mi familia, con mi hermano y sus amigos, las fiestas de Don Bosco y de María Auxiliadora... Todo aquello fue lo que empezó a hacerme pensar que quizás yo, cuando tuviera la oportunidad, podría pertenecer también a la Familia Salesiana y así fue, ya que en el año 87 por fin entré para cursar la rama de máquinas eléctricas. Al acabar los estudios estuve tres años en una empresa frigorífica y luego me llamaron desde el propio colegio porque necesitaban a alguien con mi perfil en la antigua Indugasa, y tras superar las pruebas, puedo decir que llevo ya 27 años trabajando en lo que en la actualidad es GKN”. Es la historia de vida de Adolfo Santiago Lago, exalumno del Colegio Hogar Afundación, cuyo mayor orgullo es que un hijo suyo está cursando desde el año 2020 su formación en el centro en el que él mismo construyó su futuro.

Adolfo fue una de las voces con las que la dirección del centro de formación profesional vigués quiso contar para la celebración del 75 aniversario del colegio, que tuvo lugar ayer, en un acto en el que además de una visita institucional por las instalaciones y el desvelado de una placa conmemorativa se llevó a cabo una mesa redonda en la que estuvieron presentes antiguos alumnos y un estudiante actual.

Se registra un 80% de la contratación de estudiantes inscritos en la bolsa de empleo

Fue el 19 de diciembre de 1948 cuando el Colegio Hogar abrió sus puertas por primera vez en un Vigo que, al igual que el resto del país, arrastraba las miserias de la posguerra. Han pasado 75 años desde entonces y todos los estudiantes que han pasado por él repiten dos palabras como un mantra: “Hogar y familia”. Prueba de ello dejó el vídeo conmemorativo con el que se inauguró la celebración en el auditorio del centro de formación profesional en el que sin duda fue en uno de los instantes más emotivos del evento, ya que antiguos alumnos abordaron sus vivencias en el colegio, destacando la de María Jesús Figueroa, quien se convirtió en la primera alumna que cruzaba sus puertas en los años 90.

El director gerente de Afundación, Pedro Otero, fue el responsable de abrir el turno de intervenciones con un discurso en el que puso en valor al Colegio Hogar como uno de los centros de formación profesional referentes en la ciudad: “Cuando en 1948 se inauguró este colegio, se hizo con la mirada puesta en el futuro, para dotar de esperanza a una sociedad marcada por la oscuridad. La comunidad Salesiana tomó las riendas dando soporte a los alumnos que mayor red de protección necesitaban y así surgió el Hogar. Hoy es un centro de referencia en captación de personal en el sur de Galicia, pues se registra un 80% de la contratación de estudiantes inscritos en la bolsa de empleo, lo que evidencia la valía extraordinaria del alumnado y la labor sobresaliente del claustro y docentes”.

Mis notas no eran muy buenas, pero entrar de último y ver que confían en ti fue esencial

A continuación, la profesora Ángel Landín procedió a moderar la mesa “Colegio Hogar Afundación: 75 años transformando vidas y forjando futuros”, en la que participaron exalumnos como el presidente del AMPA, Antonio José Reinaldo; el profesor de Artes Gráficas, Carlos Iglesias, y el trabajador de GKN Adolfo Santiago, así como un estudiante actual, Arón Manuel Toucedo. Rompió el hielo Carlos Iglesias recordando que entró en el centro en 1960 y para él se transformó en “un segundo hogar, en donde no teníamos tiempo para aburrirnos. Fueron años llenos de vida, creciendo técnicamente y personalmente. Pasé seis años en él, hasta que en el 73 me llamaron para ser docente, lo que me hizo crecer todavía más”.

Por su parte, Reinaldo, quien también fue alumno en 1968, indicó que formar parte de la Familia Salesiana le ayudó mucho “a evolucionar como persona y como trabajador”, mientras que Arón Manuel Toucedo aportó un punto de vista actual, apuntando que “yo no sabía qué estudiar y por mi padre y mi hermano descubrí este colegio. Mis notas no eran muy buenas, pero entrar de último y ver que confían en ti fue esencial, por eso tuve claro que quería formarme aquí y quiero seguir haciéndolo”.

Los discursos de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; del alcalde, Abel Caballero, y del inspector provincial de la Inspectoría Salesiana, Fernando García Sánchez, pusieron el broche al 75 aniversario de este emblemático colegio vigués.