El TSXG rechaza el ensañamiento y ratifica los 21 años de prisión por el crimen machista de Gondomar

En julio de este año Valentín Alonso Becerra, el sexagenario que en 2020 mató a cuchilladas a su esposa Soledad Rey Valverde, fue condenado a 21 años de prisión tras ser declarado culpable por un jurado popular de delito de asesinato con alevosía. Esa sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tanto por la defensa como por la acusación particular ejercida por el hijo mayor de víctima y agresor. Y la Sala de lo Penal acaba de desestimar las apelaciones, ratificando el primer fallo judicial e imponiendo las costas al condenado.

La defensa pedía la atenuante de confesión por la frase que dijo a un taxista tras el crimen: “Llama a la Guardia Civil que he matado a mi mujer y me estoy muriendo”. La Sala de lo Penal del TSXG lo rechaza. Por cuestiones formales y porque, en todo caso, no repitió dicha frase ante “una autoridad policial, ni judicial” y no mantuvo “postura colaboradora” con la investigación, ya que se negó a declarar, mantuvo una amnesia selectiva sin admitir los hechos y se negó a someterse voluntariamente a la prueba de ADN.

La acusación particular pedía la agravante de ensañamiento. La víctima, con obesidad mórbida y otras dolencias que le causaban discapacidad del 65%, tenía 21 heridas de arma blanca. El TSXG no la ve porque estima que la única “intencionalidad” del ataque era matar y no aumentar el dolor. Tampoco acepta una mayor indemnización para los dos hijos de la víctima, petición a la que se había adherido la Fiscalía. El menor de ellos sufre una discapacidad y está internado en un centro. El fallo no es firme y cabe recurrir ante el Supremo.

Fue un jurado popular el que condenó por un delito de asesinato a Valentín Alonso Becerra, que la tarde del 2 de diciembre de 2020 mató a cuchilladas a su esposa, de 59 años de edad, que, debido a su condición física, no pudo defenderse ni huir del ataque.

El agresor actuó movido con “desprecio” hacia su mujer “por su condición femenina” y decidió matarla “como acto de imposición y dominio", reflejó la sentencia.

Tras la pena de prisión, Valentín Alonso Becerra deberá cumplir otros cinco años de libertad vigilada y se le priva de la patria potestad prorrogada con respecto al menor de sus hijos –declarado judicialmente incapaz por sufrir una discapacidad–, con el que no se podrá comunicar ni aproximar durante 26 años. Además, deberá indemnizar a este joven con 200.000 euros y a su hijo mayor, que ejercía la acusación particular, con otros 100.000.