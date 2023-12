El dueño de Povisa: “Es la oportunidad de actualizar un concierto de 10 años para estar preparados otros 10”

Y en este repaso a sus 50 años ha estado muy presente el vínculo con el sistema público de salud, que ha marcado dos tercios de su historia –desde 1989– y cuya renovación está ahora en plena negociación, a ocho meses de que concluya la última de las prórrogas posibles del actual concierto. En este marco, el presidente del grupo Ribera Salud –que adquirió el centro en 2019–, Alberto de Rosa, abogó por “una sanidad colaborativa” en referencia a la “necesaria cooperación y una comunicación fluida entre las instituciones públicas y privadas”. Recordó que Povisa fue “pionero” en ello y, para seguir trabajando “juntos”, ofreció un “compromiso de colaboración leal, honesta, respetuosa y abierta”. “Estoy convencido de que lo que está por venir será aún mejor”, sostuvo en su discurso.

Ya a preguntas de los medios, rehuyó entrar en detalles de la negociación y señaló que “son unos momentos, desde el punto de vista político, inciertos”, en referencia a las elecciones autonómicas, aún sin fecha, pero no dudó en que alcanzarán “un acuerdo correcto”. “Somos muy respetuosos con los tiempos, no tenemos prisa”, indicó. Agradece el “paso importante en el espíritu de diálogo” de la Consellería de Sanidade al incrementar el pago por usuario de 515,68 a 540 euros y asumir el coste de los implantes quirúgicos en el acuerdo para esta segunda y última prórroga.

La Consellería de Sanidade estuvo representada en el acto por su secretaria general técnica, Natalia Lobato, que no hizo mención a la negociación. “Somos conscientes del continuo esfuerzo que esta institución hace a diario”, indicó en su discurso.

El hospital lleva ocho años cerrando con pérdidas y lo atribuye a este concierto. A De Rosa le pareció “adecuado” cuando se firmó –antes de que entrara Ribera–, pero aboga por “estudiar fórmulas” para estar “todos a gusto” debido a que la población mayor que atiende es “proporcionalmente más alta” que otras zonas en Galicia. Y se refirió a Portugal con modelos integrados, de base capitativa, pero teniendo en cuenta la edad. “Tenemos la oportunidad de actualizar un convenio que tiene 10 años y darle una dimensión que nos permita estar preparados otros 10”, defendió.

De Rosa aseguró que el grupo tiene “un plan para seguir invirtiendo” en renovación de diversas áreas del hospital y en tecnología. Como en la implantación de robótica, a la que aludió su directora asistencial, la doctora Sonsoles Leal, en un vídeo exhibido durante el acto. En él, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, anunció un convenio de colaboración en temas de I+D y la integración completa de la escuela de Enfermería de Povisa en la UVigo, con “los mismos derechos para los alumnos”.

En el acto de este martes se distinguió a diversas personas en representación de las cinco décadas del hospital: el doctor Dávila, por ser “figura clave” en los primeros años; a Vicente Suárez, jefe de estudios de Cepovisa por su aportación a la formación de personal; al doctor Francisco Tardáguila, actual jefe de Radiodiagnóstico, por su “larga y próspera trayectoria profesional”, el fomento de la innovación y su dedicación formativa; al doctor Roberto Valdés, jefe de Otorrino, por su aporte al desarrollo de la cirugía ambulatoria; y a Mónica Alonso, responsable de limpieza, en nombre de todo el personal por la labor durante la pandemia. A los pacientes los representó Casilda Rodríguez, que nació en Povisa, donde también fue madre de José y Ana.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aprovechó el acto para anunciar que el Concello de Vigo otorgará al Hospital Povisa su principal distinción: la medalla de oro de la ciudad, que concede en el marco de las celebraciones de la Reconquista. “Una zona entera de la ciudad lleva vuestro nombre”, destacó el regidor, que señaló que un hospital en el centro urbano es un “factor integrador”. Alabó también la labor de su plantilla que hacer que las personas que deciden recibir atención allí “al cruzar la puerta sienten que están en buenas manos”. “Sois una de las grandes instituciones históricas de Vigo”, enfatizó el primer edil.

La plantilla vota este miércoles el convenio colectivo

Los algo más de 1.500 trabajadores de Ribera Povisa están llamados el miércoles a las urnas, para decidir si apoyan o no la última propuesta de convenio colectivo que está sobre la mesa. De los 23 miembros del comité de empresa, la rechazan los 6 de la CIG y uno de los de SGPS. El resto, se ha comprometido a respetar el resultado del referéndum.

El Grupo Ribera Salud y el comité de empresa de Povisa llegaron a un acuerdo el pasado mes de abril para desconvocar una huelga de cuatro días. Se pactó un aumento salarial para este año y el próximo y se emplazaron a seguir negociando algunos flecos para poder firmar el acuerdo.

Ocho meses después, hay un anteproyecto de convenio que hoy se votará por la plantilla. La CIG denuncia que el texto supone la introducción de “una doble escala salarial”. Detalla que a los contratados a partir del 31 de diciembre de este año que nunca hayan trabajado en Povisa no se les pagará un complemento de entorno a unos cien euros al mes –el CRAD, un complemento personal que aúna el plus de transportes y otros incentivos–. La central teme que esta “medida discriminatoria” lleve a la empresa a no volver a llamar a personal que ya tuvo contratado. Se opone también a la contratación fija discontinua, a que se vincule la subida de sueldos de 2025 a la carrera profesional y al concierto con el Sergas, y a que el plus nocturno no esté incluido en las tablas salariales.

Otros sindicatos, como CC OO, consideran que “es un buen convenio, valorándolo de forma global, aunque tienen puntos” que no les gustan, como el CRAD. De todos modos, no creen que vaya a afectar a la contratación.