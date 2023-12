La lectura como base de la educación, y la biblioteca escolar como soporte para ello. Y si además le sumamos a este cóctel el ingrediente de la familia, el resultado serán niños con un mayor apego a hábitos lectores, comprensión, pensamiento crítico... y todo al estar respaldados por el efecto motivador de ver a sus padres, madres o abuelos apoyando la lectura. Este es uno de los objetivos del programa de la Consellería de Educación “Lectura e Familia”, que busca abrir las bibliotecas escolares a la totalidad de la comunidad educativa.

Abierto al barrio

El CEIP Illas Cíes es uno de los ocho colegios de Vigo que integran por segundo año esta iniciativa, que va más allá de su concepto inicial hasta el punto de comprender la biblioteca del centro como un punto de encuentro para todos los vecinos del barrio de Coia. “El nuestro es un colegio muy familiar, y en el barrio no hay otra alternativa de lectura que no sea esta, por eso queremos abrir el centro y su biblioteca no solo a las familias de nuestros alumnos, sino a toda a vecindad”, cuenta Isabel Nuevo, directora del colegio vigués.

El claustro tiene tan dignificada esta estancia que el papel que juega en la educación de los escolares es total. “Para nosotros es la pieza angular del centro. Todos los profesores tienen horas de clases semanales en la biblioteca incluso los niños se encargan de los préstamos. Las familias pueden organizar por la tardes charlas o actos para dinamizar su concepto y también nosotros como coordinadores de biblioteca organizamos jornadas que puedan resultar de interés a las familias. La biblioteca es el centro del colegio, el punto de encuentro”, amplía Nuevo.

Responsabilidad

Su importancia, e implicación del alumnado es tal que este espacio se ha convertido en el nuevo patio del recreo. “A veces hay más niños en la biblioteca que en el patio. Me dicen las profesoras que no hay nadie cuidando el patio porque están todos los niños en la biblioteca. Y es que si les das responsabilidades, ellos responden”, precisa la directora.

En este recinto del CEIP Illas Cíes también se trabaja no solo la lectura desde el punto de vista más tradicional sino otros formatos como el uso de tecnología audiovisual, taller de radio, etc. “Hacen tutoriales sobre el uso de alguna app y luego tienen que enseñársela a los de cursos más inferiores o incluso transmitírselo a sus familias. Es muy importante saber usar los recursos de las bibliotecas”, aclara Isabel Nuevo.

Calificaciones

Tanto es así que tras un año de la puesta en marcha de este programa, las aptitudes e incluso calificaciones de los alumnos y alumnas son muchísimo mejores. “Se notan luego en las clases, tienen más inquietudes, saben cómo buscar cualquier cosa que les pides, aprenden mucho más rápido y casi sin darse cuenta. En la biblioteca lo hacen todo de una forma más natural”, dice.

Si bien la resolución de centros que optan a este programa aún resultó definitiva esta semana, en el centro ya han organizado talleres, como el de este pasado viernes por la tarde, y tienen planteado otro para mediados de enero sobre el uso responsable de las pantallas. “Involucrar a las familias y a todo el vecindario es muy enriquecedor. Ver que hay colas para coger recoger los libros es indescriptible; la biblioteca escolar está viva, siempre en movimiento y con ella todo el barrio”, sentencia Nuevo.