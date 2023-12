El PXOM se abre a los agentes sociales con críticas de oposición y empresarios

El nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) sube peldaños poco a poco hacia la aprobación provisional, que se prevé próximamente. La concejala de Urbanismo, María José Caride, presentó las líneas principales del documento a los miembros del Consello Social e Económico de la ciudad en el salón de plenos del Concello, encuentro presidido por el regidor, Abel Caballero. La también cuarta tenienta de alcalde destacó que resolverá problemas de movilidad, impulsará las parroquias y facilitará el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables.

A través de un audio remitido a los medios de comunicación horas antes de la cita, Caballero puso en valor que la revisión del Plan hará posible la transformación de la Praza de España, la integración de la AP-9, la recuperación del pasado industrial de la ciudad, la resolución de problemas de movilidad, la llegada a las parroquias de nuevas dotaciones socioculturales y deportivas; el impulso al deporte con nuevos pabellones, la continuación del paseo desde la avenida de Castelao hacia Samil con nuevos parques o la construcción del Vigo Arena, una instalación con capacidad prevista para unas 17.000 personas.

Añadió que el documento clasifica mucho más suelo como urbano, especialmente, en las parroquias, proyecta 14.390 viviendas sujetas a algún tipo de protección y sitúa el techo residencial hasta 2050 en 51.456 viviendas “libres de especulación”, favoreciendo la rehabilitación y regeneración urbana. El nuevo Plan reserva 1,1 millones de metros cuadrados para actividades productivas y terciarias, permite pasar de 1,5 millones de metros cuadrados de áreas verdes a 3,3 millones y supone un aumento del 50% en equipamientos, especialmente, ampliaciones y nuevos parques.

La concejala del PP Luisa Sánchez denunció que la reunión “se limitó a ser un mero trámite burocrático necesario para la aprobación provisional del PXOM. “El triunfalismo mostrado por la concejala de Urbanismo no era el reflejo de las aportaciones y críticas que hacían los diferentes componentes de este organismo, las cuales no fueron bien recibidas y tampoco fueron tomadas en cuenta. Es una pena que el PXOM no cuente con el respaldo de todos los agentes sociales y económicos de la ciudad”, anotó.

Xabier Pérez Igrexas, portavoz del BNG de Vigo, lamentó que “o PSOE converteu o novo PXOM nunha oportunidade perdida renunciando ao consenso para definir un modelo de cidade con futuro”. “Ver como o alcalde despachou un asunto tan relevante como o PXOM cunha reunión de trámite, burocrática, na que toda a explicación que se deu foron, por boca de Caride, 10 minutos de xeneralidades, dá moi boa conta da total opacidade e falla de diálogo co que se está a tramitar o novo Plan Xeral”, abundó.

Empresarios y vecinos

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) espera que se busque “el máximo consenso” para su validación definitiva para “tratar de evitar nuevos períodos de inseguridad jurídica en la planificación urbanística del municipio”. Afeó que le faltó la documentación para poder hacer un análisis preciso y entiende que “quedan sin resolver, al menos de un modo satisfactorio, los accesos que conectan la ciudad –la salida sur o la nueva A-55– o las conexiones con el Ifevi y Peinador, así como el tren a Bouzas, que “no se contempla”.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) señala que el Concello “oculta intencionadamente la información”. “Es un desprecio a la ciudadanía, sobre todo, a la de la periferia, que es donde más decisiones arbitrarias se están tomando. Las alegaciones deben ser explicadas individualmente”, añade.