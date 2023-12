Más de 334 plazas entre bomberos y peones forestales, 94 para la administración general, incluyendo plazas del cuerpo superior, del administrativo y de gestión, de inspectores y de personal subalterno; otras 168 serán para la administración especial, donde se incluyen 40 para técnicos en gestión ambiental, 30 para veterinarios, 25 para auxiliares de clínica y 15 para facultativos de Psicología así como otras 309 plazas de promoción interna a las que habría que sumar las 1.750 nuevas plazas para la enseñanza pública anunciadas este pasado jueves por el presidente de la Xunta para 2024. A todas estas oposiciones autonómicas habría que sumarles también las convocadas por los organismos estatales, que elevan la oferta a una de las más potentes que se recuerdan. Pese a ello, las academias no denotan mayor cifra de opositores. ¿Porqué? “Cada vez van más al límite, llegan a las academias cuando ya salió la convocatoria y hay fecha de examen; tres o cuatro meses antes. Así es muy complicado que la saquen adelante”.

Autónoma

Esta es la valoración de Celia Soto, de la academia Novo Formación, que no dista de la apreciación de otros profesiones del sector que denotan no un mayor desinterés por el empleo público, sino una mayor disposición por formarse de forma autónoma. “Cuando llegan a la academia ya es demasiado tarde, pero en muchas ocasiones es por falta de capacidad económica. Intentan prepararlas por su cuenta y vienen solo al final. No hay una gran inversión en la formación”, argumenta Soto, quien relata como en su academia esta oferta de plazas de empleo público no es concordante con el número de estudiantes. “Estamos más o menos en las mismas cifras. La preparación es baja. Si quieres sacar una buena nota o conseguir tu plaza, necesitas bien dos años. Nosotros hemos tenido una alumna con uno de los mejores resultados pero porque ha estado dos años formándose”, revela la directora del centro vigués.

Su caso no es único y desde otras academias también refrendan esta tónica. “Seguimos con el mismo número de alumnos, no notamos este acompañamiento con la llamada de la oferta hasta que se acerca la fecha del examen. Estas pruebas hay que prepararlas”, apunta el director de uno de estos centros.

Desde Novo Formación, destacan también otras particularidades que han observado en los opositores en los últimos años, particularmente referidos a la edad. “Muy poca gente joven lo ve como una salida laboral de primeras. Cada vez encontramos a opositores que ya cuentan con una experiencia laboral pero no con una estabilidad y se decantan por una oposición muchas veces por necesidad”, explica Celia Soto.

A este respecto, incide también que son los de mayor edad los que se decantan por las oposiciones estatales frente a los jóvenes que eligen preferentemente las autonómicas por proximidad. “Por increíble que suene, los de mayor edad son los que no tienen reparo ninguno en opositar a las nacionales y si tienen que irse de Galicia se van y ya pedirán traslado cuando puedan , sin embargo los más jóvenes se decantan por las de la Xunta porque su idea es querer continuar en su ciudad o al menos en la comunidad”, sentencia la directora.