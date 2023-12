“La beligerancia contra Vitrasa es incomprensible; hay intereses políticos”

A punto de cumplir tres años como director general de Vitrasa, Carlos González Lozano explica a FARO en qué situación se encuentra el conflicto con los trabajadores, que se mantiene desde agosto de 2021, y qué planes tiene la empresa para solucionarlo. A pesar de las dificultades que enfrenta la concesionaria del autobús urbano en la ciudad desde 1968, pocos meses antes de despedirse los tranvías, su responsable avanza que “la intención” de la compañía es seguir aquí “durante muchísimos años”.

–¿Por qué se demora el acuerdo con los trabajadores para lograr la renovación del convenio?

–No se trata del convenio, sino de una cerrazón absoluta de no querer negociar una plataforma que ya hemos presentado. Hay cuestiones personales por los expedientes que hay abiertos: ponen como línea roja que se retiren. Y nosotros, si paran la huelga, los retiramos. Y entendemos que hay intereses políticos, porque ellos mismos nos lo transmiten en las reuniones: las dos semanas sin huelga, que es lo que hemos pedido para negociar, coinciden con las Navidades y quieren fastidiarlas. En el periodo preelectoral, les dimos una oferta para intentar negociar sin aquellos nueve días de huelga que convocaron en mayo y nos dijeron que había que fastidiar la campaña en las municipales.

–En todo caso, las propuestas de ambas partes en materia económica o laboral están muy distantes.

–Sí, pero todo es sentarse a negociar. Lanzan mensajes de que hay turnos de 10 horas de conducción ininterrumpida, pero eso no es cierto. 10 horas de conducción ininterrumpida es coger un autobús en Vigo y llegar a Sevilla. Existen algunos turnos de entre 9 horas y media y 10 que son legales en toda España. Son legales, por lo tanto, ese mensaje de que poco menos que ponemos en riesgo a los ciudadanos de Vigo, no. Son turnos que existen en todas las explotaciones. Además, tienen descansos muy amplios. Por lo tanto, no son de conducción ininterrumpida. Y, además, esos turnos existen porque el comité se niega a retrasar la hora de relevo de las 2 de la tarde a las 3. Nosotros estamos abiertos en cualquier momento a sentarnos a negociar y acabar con este conflicto.

–¿Por qué se ha llegado a esta situación?

–La empresa tiene un contrato con el Concello. Al caer la cifra de viajeros en la pandemia de una manera tan importante, no solo en Vigo, sino en todas las explotaciones de este país, de Europa y del mundo, pues tenemos un problema económico muy importante. Se junta con el vencimiento del convenio y con unos IPC muy altos. Pero hay que decir las cosas: el convenio de Vitrasa es el mejor del sector de Galicia. Con la subida que ha tenido el convenio provincial, cualquier conductor de Vitrasa cobra entre un 20 y un 30% más que cualquier conductor de la provincia y trabaja menos horas. Es decir, tenemos, aun estando congelado, el mejor convenio de la provincia. La beligerancia contra Vitrasa es incomprensible.

–Vitrasa está integrada en la española Avanza, propiedad del grupo mexicano Mobility ADO. ¿No podría reequilibrar sus cuentas con la ayuda de su grupo y, después, en todo caso, exigir indemnización pública?

–Aquí, cada mes, se está inyectando una cantidad muy importante de dinero para poder pagar las nóminas. Estamos pendientes de un reequilibrio del Ayuntamiento y es por ello por lo que hemos podido presentar una oferta con un coste económico: 750 euros a la firma [del nuevo convenio], un 7% [de subida salarial] en tres años, mejoras en taller... Son cuatro páginas de propuestas que habría que negociar, pero se niegan. El reequilibrio que pedimos es en base a la pérdida de viajeros, no es posible reequilibrar de otra manera.

–El alcalde, Abel Caballero, anunció el 22 de noviembre que el Ayuntamiento “ya tiene ultimado el reequilibrio económico por el quebranto económico que sufrió la empresa en los tiempos de la pandemia”. Han pasado más de tres semanas y no se ha hecho pública la cifra. ¿La conoce?

–No. Está pendiente de varios informes y, por lo tanto, debemos esperar a ellos, pero ese anuncio nos ha dado un poco de empuje para hacer una oferta e intentar parar esta huelga, que no tiene ningún sentido. Una huelga que ha sido votada por 108 trabajadores, el 29% de la plantilla.

–¿De cuánto tendría que ser esa inyección económica, según Vitrasa?

–Se nos pidió un informe hace unos meses y Vitrasa lo que hizo fue solicitar el agujero de cuentas anuales, un razonable beneficio industrial de un 8%, que es lo que el Ministerio de Transporte fija para sus contratos, e incluimos la subida de salarios que nos pedían los trabajadores. Con eso, nos íbamos a una cifra muy elevada, de unos 30 millones de euros.

–¿Tiene noticias de cómo avanza el recurso de Vitrasa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para reclamar 13,5 millones de euros aparte de los 5,7 concedidos por el Concello con fondos del Gobierno central?

–No. Eso está pendiente de la propuesta de reequilibrio [anunciada por Abel Caballero].

–¿Qué puede hacer el Concello para solucionar el conflicto?

–Está haciendo lo que está en su mano, que es un expediente de reequilibrio, el cual está pendiente de la Oficina Nacional de Evaluación, y cumplir los plazos administrativos y legales. Es otro rehén de este chantaje del comité de empresa.

–El comité de empresa denuncia “coacciones” al eventual personal para acudir a trabajar “a pesar de no tener asignados servicios mínimos”.

–Es absolutamente falso. La empresa lo que hace es decirles a los trabajadores que quieran ejercer su derecho al trabajo que tienen que ponerse en contacto con su departamento. Es nuestra obligación.

–¿Es rentable la explotación del servicio de bus urbano en Vigo?

–No, seguimos en pérdidas. El comité lo sabe y parece no importarle porque sus pretensiones económicas son las mismas. La cifra de viajeros respecto al año 2019 ha caído un 23,6%. Las huelgas hacen que nuestros viajeros no tengan el servicio que deben tener y la caída sea muy superior a la media. El transporte urbano en ninguna ciudad de España es rentable. En ninguna. Siempre se financia con fondos públicos.

–¿Esta caída de usuarios podría deberse a los recortes de líneas y frecuencias desde 2019?

–No es así. Las redes se van ajustando a lo que es necesario.

–¿Vitrasa optará en 2025 a la concesión del autobús urbano en Vigo?

–La intención de Vitrasa es continuar en Vigo durante muchísimos años.