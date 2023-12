El drama de las reservas que no aparecen se ceba con un local: 3 mesas con 13 personas en un día

Conseguir una mesa para comer o cenar en Vigo los fines de semana de diciembre es una misión extremadamente difícil. Los restaurantes del centro apenas tienen huecos hasta finalizar el año entre eventos de empresa y los turistas y visitantes que vienen a Vigo a disfrutar del alumbrado navideño. El Valdevez, uno de los buques insignia de la gastronomía viguesa, llenó ya en agosto todas las mesas para este próximo fin de semana. Este local, ubicado en el Casco Vello, cuenta con catorce mesas. Pues el sábado pasado al mediodía, tres de ellas, que estaban reservadas por diferentes grupos de comensales (dos de cuatro y una de cinco), no aparecieron a comer pese a haber reservado y no avisaron de que no acudirían. Tampoco respondieron a las llamadas que les hizo el dueño del local, ni a los mensajes.

“Es algo que se está repitiendo demasiado”, asegura Manuel Garrido, gerente del Valdevez, que añade que “no son conscientes del daño que hacen”. Y es que, por ejemplo, el local tuvo que rechazar a muchas personas que ese mediodía querían comer allí porque estaban llenos en un día además de mucha afluencia en la ciudad. Dos de las reservas que no aparecieron eran de comensales portugueses.

“Mandamos para casa a familias con niños porque esas mesas estaban reservadas y estuvimos esperando por los clientes que al final no aparecieron. Ya no es solo la materia prima que se pierde, es que contamos con unos ingresos que acaban por no llegar. Otros restaurantes están igual, hay gente que pasa del compromiso”, lamenta Garrido. “Cualquiera puede tener un imprevisto, pero avisando al restaurante se soluciona. Y entiendo que hay gente que reservó hace tiempo y se puede olvidar. Pero al menos, que cojan el teléfono cuando les llamamos”, apuntan desde el Valdevez.

Estas prácticas, las reservas que no se acaban presentando, están llevando a los responsables del Valdevez a valorar ya habilitar una página web con sistema de reservas solicitando una tarjeta de crédito. De esta forma, el restaurante tendría los datos bancarios para cobrar una penalización a los clientes que reservan y finalmente no acuden al restaurante y no han cancelado previamente. “Era reacio a pedir la tarjeta por la web, porque tenemos una parte de la clientela que son gente mayor, y no va a reservar por ahí. Quizás apostemos por un sistema híbrido, la mitad del salón con reservas tradicionales y la otra solicitando los datos de su tarjeta por Internet. Es la forma para solucionar el problema, sino lo vamos a seguir sufriendo”, reconoce Garrido.

Algunos restaurantes de Vigo solo permiten ya reservar a través de su página web, introduciendo los datos de la tarjeta bancaria. Lo hacen precisamente para reservas de mesa que posteriormente no aparecen. Y es que en caso de no cancelar, normalmente 24 horas antes de la comida o la cena, se penaliza con hasta cuarenta euros por comensal, un cargo que se realiza en la tarjeta registrada en el sistema.

¿Y qué sucede con las cenas de empresa? En estos casos, se trabaja con menús cerrados y concertados previamente con los comensales. Son muchos ya los restaurantes de Vigo que piden una señal o incluso cobran por adelantado para evitar situaciones incómodas, como que la reserva sea para veinte personas y finalmente solo acudan diez. “Si iban a venir veinte y al final faltan dos, si no nos avisan el día antes, la comida de esos dos platos que faltan la tienen que pagar entre el resto”, explica el gerente de Valdevez. Y es que hay que tener en cuenta que para estos menús se compran productos frescos fuera de carta que si no se utilizan se pierden.