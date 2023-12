Burocracia y falta de financiación limitan el crecimiento empresarial gallego

Un exceso de burocracia que, lejos de reducirse, va en aumento y la falta de fondos financieros son los principales “limitadores” del crecimiento empresarial gallego junto con las carencias de personal cualificado y las dificultades para acceder a ayudas y subvenciones. Un estudio del grupo GEN de la UVigo para el Consello Económico e Social (CES) identifica las barreras que frenan el nacimiento y crecimiento de más compañías y plantea 31 medidas para superarlas.

La tasa de creación de empresas en Galicia es una de las más bajas de España, que como país ya se sitúa a la cola de Europa, y su tejido formado mayoritariamente por microempresas es “incapaz” de afrontar desafíos. ”Precisamos de tasas de natalidade máis elevadas, que os emprendedores prometedores non se queden no camiño e que as pequenas empresas se transformen en medianas e estas en grandes. E isto levará a melloras no benestar e na renda agregada. Non facemos as cousas peor que os alemáns, senón que eles teñen máis grandes empresas. Necesitamos máis Inditex, Rodman e Estrella Galicia”, enfatizó el catedrático Santiago Lago, autor del informe junto a José Francisco Armesto, Alejandro Domínguez y Patricio Sánchez.

Los principales resultados fueron presentados ayer en un acto que contó con la presencia del presidente del CES, Manuel Pérez, quien señaló que las universidades son “las fuentes más solidas, solventes e imparciales” a las que acudir en busca de asesoramiento, y por la vicerrectora de la UVigo Mónica Valderrama, que celebró la colaboración entre ambas instituciones.

Lago, que detalló las conclusiones del estudio junto con Patricio Sánchez, también se refirió al trabajo y el esfuerzo “compartido” con la comisión del CES y las empresas que dio lugar a propuestas “específicas y concretas”.

Para frenar el exceso de burocracia, que según enfatizó Sánchez, “vai empeorando”, el equipo de expertos propone, entre otras medidas, modernizar la administración pública y simplificar las normativas.

“Hai que mudar o enfoque. Non podemos pensar en resolvelo todo cunha lei. Hai que partir da análise do trámite concreto. Pensar máis en temas de procedemento que de lexislación. Moitas leis fracasaron por non ter esa perspectiva”, apuntó Lago.

Respecto al marco fiscal y financiero, el informe propone una simplificación del sistema tributario, fomentar la participación de agentes y reivindicar el Igape como instrumento. “O fondo público-privado que propón a Xunta é unha idea moi boa. Non podemos non acometer proxectos de interese por insuficiencia financeira”, añadió el catedrático.

La falta de personal cualificado es otro problema “recurrente” y que va a más, apuntó Sánchez, por lo que los expertos plantean adecuar el mapa formativo a las nuevas realidades del tejido productivo, promover programas específicos para el empresariado, y apostar por la formación a lo largo de la vida.

Asimismo, recomiendan reforzar las tareas productivas en las que Galicia tiene ventajas competitivas, fomentar la internacionalización y mejorar la logística ferroportuaria. Y, en cuanto a los factores tecnológicos, proponen incentivar el gasto en I+D+i por parte de las empresas y la cooperación con universidades y centros tecnológicos, además de reforzar la estrategia de digitalización de Galicia 2030.

“Os galegos non somos diferentes, inflúen máis os factores externos”

El trabajo del grupo GEN busca que las empresas quieran afrontar “el reto” de crecer. “Hai que eliminar as barreiras que se perciben. En canto a emprendemento e espírito empresarial, os galegos non somos diferentes. Inflúen máis os factores externos que os propios”, defendió ayer Santiago Lago.

Y, en este sentido, se refirió a la necesidad de profesionalizar la gestión, sobre todo, en las empresas familiares:“A economía galega non se entende sen elas e é absolutamente fundamental que estén moi profesionalizadas e teñan un protocolo de sucesión para que poidan vivir con outras persoas á fronte”.

A la cuestión formulada por una profesora de la Universidad de A Coruña sobre cómo fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos cuando los mejores piensan en hacer oposiciones, Lago abogó por dedicar más recursos y extender medidas exitosas como la aceleradora ViaGalicia impulsada por Zona Franca. También planteó que los trabajos finales estén vinculados a incubadoras para que las mejores ideas puedan progresar.