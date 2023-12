“Solo hay que indagar un poco y salen directoras de debajo de las piedras”

“Divertido interesante, variado, completo, atrevido…”. Así describe Isabel Rubio el concierto que el viernes dirigirá al frente de la Orquesta Sinfónica Vigo 430. En el Auditorio Martín Códax, a las 20 horas, la agrupación estará acompañada por el marimbista Conrado Moya y la soprano Beatriz Riobóo, como solistas.

–¿Qué es lo que tienen preparado para el viernes en Vigo?

–El concierto más grande de la temporada en Vigo. Tenemos tres obras. La primera son las Cantigas de Martín Códax, con una instrumentación del compositor vigués Juan Durán, que canta la soprano Beatriz Riobóo y que vamos a estrenar. La segunda pieza será el “Concierto heroico”, de Joaquín Rodrigo, transcrito por el mismísimo Conrado para marimba y orquesta. Es un buen momento para interpretarlo porque es el 25 aniversario de la muerte del compositor, además de lo interesante de la pieza para la orquesta. “Heroico” es muy exigente para el solista y pocas veces se puede escuchar un concierto de marimba en directo. Y luego, la “Sinfonía del Nuevo Mundo”, de Dvorák., una de las más conocidas.

–Antes era muy inusual ver a una mujer dirigiendo. Poquito a poco, vamos viendo más sobre el pódium. ¿Cómo está la situación?

–Teniendo en cuenta que históricamente ha sido un puesto masculino, menos mal que ya se está normalizando el asunto, aunque me gustaría que lo hiciera realmente porque somos muchas. Igual que las compositoras. Solo hay que investigar un poco y salen de debajo de las piedras. Conozco un montón de compañeras de mi edad y más jóvenes y también maestras internacionales muy buenas hace ya años. Como la música no tiene género, simplemente es un arte, si cierras los ojos no sabes si dirige un hombre o una mujer. Por mi parte, me centro en la música y los músicos también. Soy optimista.

–Está en un buen momento de carrera. ¿Qué le espera este año?

–No me puedo quejar. He estado en Holanda de directora invitada en una de las universidades más importantes de Europa, con la Codarts. Diciembre es intenso, con concierto de Año nuevo y hasta Reyes con la orquesta del Vallès en el Palau de la Música de Barcelona. En Madrid estaré en febrero con la Orquesta de RTVE...

–Como directora asociada de la Vigo430. ¿Cómo está el proyecto?

–Es una orquesta todoterreno. Hace magia con lo que tiene. No tiene ni sitio fijo paraensayar. Sería interesante que se lo facilitaran cuanto antes, porque es muy difícil gestionar tanta gente, moviéndose de acá para allá. Está intentando traer instrumentistas de muy alta calidad y se ve en los repertorios. Es humilde, pero muy luchadora y con calidad profesional.