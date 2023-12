Un “prodigio” culinario para Montalbán

“Querida Betty: no tengo previsto viajar a Galicia próximamente, pero en cuanto pueda me presto a tus prodigios chinos. Salud, Manolo Vázquez Montalbán”. El creador del detective Pepe Carvalho fallecía en el aeropuerto de Bangkok algo más de un año después de enviar este fax, en octubre de 2003, sin haber tenido la oportunidad de disfrutar del banquete cantonés ideado especialmente para él por la catedrática de Física Aplicada. Pero un certamen literario-gastronómico celebrado en Andalucía con motivo del 20º aniversario de su muerte y en el que ella se hizo con el primer premio le ha brindado la oportunidad de cocinar finalmente para el gran escritor catalán.

“Siempre fui una gran admiradora suya y he leído la mayoría de sus libros, en especial, los de la serie de Pepe Carvalho. Y también me gusta mucho meterme en la cocina, porque para mí es como hacerlo en un laboratorio de experimentación”, relata León, que conoció a Montalbán poco después de leer “Los pájaros de Bangkok”, publicada en el 83, con motivo de una visita del autor a Vigo durante una gira editorial.

“Nos presentó Xesús Alonso Montero como camaradas y amigos. Y tuve la osadía de decirle que había leído recientemente aquella novela y que, como incluía recetas asiáticas y yo soy cantonesa, le invitaba a un banquete chino cantonés con productos gallegos como pescado, marisco o grelos y enseguida dijo que encantado”, recuerda León, que nunca recibió respuesta en el teléfono que le facilitó el autor para concertar el encuentro.

“Pasaron los años, él siguió publicando, yo seguí leyendo sus novelas y en 2002 volvió a Vigo a presentar otro libro. Yo tenía clase y no pude ir, pero sí fue Pepe [su marido, el catedrático José Luis Outes] y le recordó que la invitación seguía en pie. Le dio otro teléfono, esta vez, de un fax. Y para hacer boca le envié una propuesta de menú con diez platos, tres aperitivos y siete platos, y tres postres. Me contestó un par de semanas después, pero no volvió a contactar conmigo y al cabo de un año murió de un infarto en Bangkok. Con estos antecedentes, cuando salió el concurso enseguida me dije que tenía que participar”, señala.

El certamen fue lanzado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba, la editorial Atrapasueños, la Peña cultural y recreativa, organizaciones como el PCE y CC OO y otras entidades locales y empresas andaluzas con el objetivo de recordar la faceta gastronómica del escritor y dar a conocer su obra a las nuevas generaciones.

Los aspirantes debían elaborar una receta novedosa y original inspirada en alguna de las aventuras de Carvalho y acompañarla de un texto o pequeño relato que la vinculara al detective, además de una fotografía del plato terminada.

Se podía competir de forma individual o colectiva y León se impuso a propuestas elaboradas por cocineros y escritores profesionales con su pato con salsa de Hoisin. “Era un reto porque había que combinar gastronomía y literatura y estoy muy orgullosa porque no soy profesional ni de una cosa ni de la otra. Con estos compañeros de premio, me siento muy honrada”, celebra León, que hace una semanas se desplazó a Montalbán para recibir el premio y cocinar su receta. “Mi sorpresa fue que me dijeron que los patos eran salvajes y era mi primera vez. ¡Tuve que guisarlos tres horas!”, revela entre risas.

El segundo premio también tiene firma gallega, en este caso, de Lugo, y fue para la receta de Diego López, profesor de cocina, Carlos Portomeñe, investigador y escritor, y el periodista Carlos Castro. Y el tercer puesto recayó en otra propuesta “de alta cocina”, apunta León, la de la asamblea de Izquierda Unida de Mieres, en Asturias.

Su pato con salsa de Hoisin, que estaba incluido en aquel menú enviada por fax a Montalbán, está inspirado en la receta de un libro de una gastrónoma americana que atesora desde hace unos 50 años y que ha ido modificando con el tiempo. Y para insertarlo en “Los pájaros de Bangkok” volvió a releer la novela varias veces hasta que se decidió por el pasaje en el que Carvalho acude a un restaurante y es atendido, según describe el autor en alusión al turismo sexual de la ciudad, por un camarero afeminado que le atiende “con un batir de pestañas de novia del Pato Donald”.

En su relato, León lo transforma en un estudiante de ingeniería agrícola que trabaja para pagarse la carrera y que le describe al detective las bondades del auténtico menú aldeano del día, una representación de la cultura ancestral o “de lo que muchos años después los medioambientalistas llamarían economía circular”. Carvalho descarta los dos primeros platos, entre ellos, el aperitivo de gusanos de seda fritos –”La CIA nunca lo había destinado a trabajar suficiente tiempo en Asia como para hacerse insectívoro”, ironiza ella– y se queda con el pato y el flan de huevo, cuya receta también forma parte del menú enviado al concurso.

Aunque hoy es una gran aficionada y le encanta probar la gastronomía local en sus viajes alrededor del mundo para luego replicar los platos más originales, León no empezó a cocinar hasta que se marchó a Alemania para estudiar. “Mi padre era el gran cocinero de la casa, le encantaba. Pero nunca me interesó mucho hasta que me fui de Panamá con 19 años y empecé a pedirles que me mandaran las recetas. Sobre todo, porque me gustaba comer bien. Y luego le cogí mucho gusto”, reconoce divertida.

Homenaje a un “gran escritor e intelectual comprometido”

El encuentro “Yo soy de Montalbán” celebrado a finales de noviembre en la localidad cordobesa, además de la entrega de premios, también incluyó actividades gastronómicas, musicales y literarias en torno a la figura del escritor y sus múltiples facetas. La editorial Atrapasueños presentó la reedición de “Cuestiones Marxistas” y José Luis Outes protagonizó una velada poética con su obra “Las cenizas del tiempo”.

En su propuesta para el concurso, Betty León explica al jurado que se trata de un “humilde homenaje a su persona, gran escritor e intelectual comprometido, cuyos comentarios y análisis políticos seguimos echando en falta 20 años después”.

“El encuentro fue muy rico en todos los aspectos porque Manolo Vázquez Montalbán era un escritor muy político y un gran analista, además de experto en fútbol, gastronomía y en muchas cosas”, añade la catedrática.

La última vez que el escritor visitó Vigo fue en abril de 2002, cuando estuvo en San Simón para presentar “Erec y Enide”, ya que parte de la trama transcurre en la isla. Y posteriormente ofreció una conferencia multitudinaria en el Club Faro.