El homenaje de Federico García Lorca firmado para Vigo ya está a disposición de todos los vigueses. La Escuela de Artes y Oficios expone desde este martes el facsímil del “Romancero Gitano” que el poeta granadino rubricó de manera personalizada durante su visita a la ciudad en 1933. El ejemplar fue hallado el año pasado por Iago Lago, estudiante de la Universidad de Salamanca y bibliotecario del Centro Recreativo, Artístico y Cultural de Coruxo.

En la primera página del mismo se puede leer: “Para los alumnos de Literatura del Instituto de Vigo, homenaje de Federico García Lorca”. En aquel momento fue cedido por la entidad vecinal al Concello, quien ahora lo ha donado a la EMAO viguesa para su exposición y conservación permanente. Al mismo tiempo, el CRAC de Coruxo recibió una copia de esta segunda edición, datada de 1929, para que pueda seguir siendo consultada.

En el acto de entrega formal estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la concelleira de Educación, Olga Alonso, el responsable de la empresa Desoños que realizó las copias, Carlos Álvarez, la restauradora del ejemplar original, Carmen Poyán, el expresidente del CRAC de Coruxo, Eduardo Pérez, y el propio Iago Lago.

“Es una pieza extraordinaria” señaló el regidor al recordar “la importancia” del Romancero Gitano en la historia de la poesía en español. Además de recordar cómo el autor fue fusilado por el fascismo en el inicio de la Guerra Civil, Caballero destacó que este ejemplar estuviera “dedicado a la gente de Vigo” después de su visita a la urbe en 1933.

Es por ello que desde el gobierno local han decidido exponerlo en la biblioteca de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, obra de Michael Pacewicz y ubicada en el centro de la urbe para que su admiración sea sencilla. “Recomiendo que se acerquen a ver la pieza y gozar de la biblioteca” sentenció.

Hay constancia de que en 1932 el también autor de “Poeta en Nueva York” o “La Casa de Bernarda Alba” visitó en dos ocasiones la ciudad durante las giras realizadas por Galicia de la compañía “La Barraca”. En aquellas visitas auspiciadas por el abogado Roberto González Pastoriza también impartió la conferencia “Arquitectura del cante jondo”.

El cónsul de Colombia en Vigo, el poeta Alfredo Gómez Jaime publicaba en FARO un poema titulado “Los romances de Lorca”: Que romances tan extraños/son estos de García Lorca:/ los leo, y no me convencen, / los recuerdo, y me enamoran."