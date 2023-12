El gobierno municipal de Vigo ha rechazado permitir el acceso de los grupos de la oposición al expediente de reequilibrio económico de la concesión de bus urbano, que ostenta la empresa Vitrasa, alegando que faltan informes preceptivos, y ha trasladado que dicho acceso se permitirá en el momento en que se complete la documentación que falta para la resolución del expediente.

Tanto el portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Xabier Pérez Igrexas, como el concejal del PP, Miguel Martín, solicitaron por escrito a principios de diciembre tener acceso a ese expediente para conocer, entre otras cuestiones, cuál sería el alcance de una eventual indemnización a la concesionaria.

Los ediles hicieron esta petición días después de que el alcalde, Abel Caballero, en unas declaraciones grabadas remitidas a los medios, anunciase que el gobierno local tenía avanzado el expediente de reequilibrio e instase a Vitrasa y a su comité a sentarse a negociar para poner fin a la huelga indefinida que se mantiene en el servicio de bus urbano desde el pasado 25 de noviembre (en el marco de un conflicto que se prolonga desde hace más de dos años).

"Oscurantismo"

Ante la respuesta negativa del gobierno vigués, en una resolución firmada por el concejal de Servicios, Francisco Javier Pardo, 'populares' y nacionalistas han denunciado el "oscurantismo" que rodea a este expediente.

Miguel Martín ha señalado que la resolución del concejal de Servicios, en la que no se precisa ni cuántos ni cuáles informes faltan, es una "excusa" para no cumplir la obligación de informar a la oposición. "Lo cual nos lleva a pensar qué interés tiene el gobierno en que no sepamos lo que está negociando", ha añadido el concejal del PP.

El grupo 'popular' ha exigido "luz y taquígrafos" ante la "opacidad" del gobierno vigués, y ha pedido conocer cuándo el alcalde intervendrá para poner fin al conflicto de Vitrasa (dado que la propia empresa trasladó al comité que está pendiente de ese reequilibrio para poder negociar el convenio).

"Cortina de humo"

Por su parte, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha calificado la negativa de acceso al expediente como una decisión "abiertamente ilegal", que pone de manifiesto que Abel Caballero no decía la verdad cuando anunció que el reequilibrio económico estaba próximo a resolverse, sino que "era una cortina de humo para evitar la huelga", dos días antes del encendido del alumbrado navideño.

Tras confirmar que ya preparan recurso de reposición y que pedirán amparo a la Valedora do Pobo, los nacionalistas han subrayado que la falta de informes no es motivo para que que los grupos no puedan acceder al expediente y conocer "en qué estado se encuentra". Así, ha recordado que la ley reconoce el derecho de los concejales a obtener "cuantos antecedentes, datos o información obren en poder de los servicios de la Corporación".