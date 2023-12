Desde mañana, miércoles 13 de diciembre, y hasta el próximo 5 de enero de 2024, todos las compras que superen los 30 euros en los establecimientos asociados a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de As Travesas (Aetravi) entrarán en el sorteo de un crucero para dos personas con todos los gastos pagados. Se trata de la campaña de Navidad que la entidad ha puesto en marcha este año con el objetivo de fomentar el consumo en el comercio local y que fue presentada hoy mismo.

La campaña se realizará a través de la app ‘Travi Travi’, una herramienta que precisamente la asociación presentó a principios de esta semana para la transformación digital de la entidad y de sus asociados con la que se busca dinamizar, incentivar y recompensar las compras locales en el comercio de As Travesas, así como atraer nuevos clientes y reforzar las sinergias entre los miembros de Aetravi.

Para el desarrollo de la app, la entidad de comerciantes y empresarios de este barrio vigués contó con la financiación de la subvención para "O programa de modernización do comercio: fondo tecnolóxico, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea".