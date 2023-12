Los cambios legales impulsaron incluir en divorcios un régimen de visitas para las mascotas

¿Quién se queda con la mascota? Que lo determine la Justicia. Y es que cada vez es más frecuente que los Juzgados de Primera Instancia, especializados en Familia, tengan que dirimir con quién pasa su tiempo la mascota una vez sus dueños han decidido romper con su relación de pareja o su matrimonio.

El año pasado entraron en vigor los cambios en el Código Civil que descosifican a los animales de compañía y abandona la consideración de las mascotas como cosas para pasar a reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad. De esta forma, los animales pueden ser objeto de propiedad; en particular en el caso de los animales de compañía, pudiendo preverse el reparto de los tiempos de disfrute y cuidado del animal si fuese necesario, así como las cargas asociadas a su cuidado.

Tanto es así, que fuentes judiciales han explicado que es “frecuente” encontrarse en los convenios de divorcio la inclusión de un régimen de visitas para estos animales; máxima que estos operadores jurídicos celebran. “Es conveniente regularlo, y hasta frecuente. Hace unos años no, pero ahora sí que lo vemos mucho más. En especial sobre las visitas, quien lo tiene en vacaciones o cómo se lo reparten, y en menos medida en cuanto a los gastos de veterinario”, explica una letrada judicial.

Otra cuestión que también afectó a estos cambios normativos sobre el régimen jurídico de los animales es el tema de las custodias. En mucha menor medida, pero los Juzgados de Familia de Vigo han tenido al menos dos pleitos relativos a la determinación de con quién de los cónyuges se quedaba la mascota en común. “Si se esperaba un bum no lo hubo. Yo he tenido dos contados”, relata uno de los magistrados de esta jurisdicción. “Tuvimos un caso de custodias pero no es lo habitual, prefieren regularlo con el régimen de visitas”, puntualiza una letrada judicial.

A mayores, este mismo año se aprobó la nueva Ley de Bienestar Animal que también introdujo nuevas apreciaciones pero sin incidencia a nivel judicial en Familia.

Rupturas matrimoniales

Por otra parte, estos juzgados especializados en rupturas matrimoniales registraron, en lo que va de año, un total de 342 divorcios y separaciones, la cifra más alta de los últimos siete años. Y es que fue en 2015 y 2016 cuando se contabilizaron los número más elevados, con 465 y 400 rupturas respectivamente.

Lo que vuelve a llamar otra vez la atención de los datos hechos públicos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es que los pleitos entre excónyuges por los hijos siguen al mismo nivel que las disoluciones matrimoniales, que en su gran mayoría son de mutuo acuerdo. Así, los tres órganos de Familia asumieron 136 pleitos de modificación de medidas y guarda y custodia de los hijos menores de edad. Aunque no es habitual, también se aprecia una mayor avenencia entre los progenitores a la hora de acordar estas medidas.

En cuanto a las separaciones, no se han registrado ninguna no consensuada –tan solo hubo dos y ambos fueron consensuados–, mientras que los divorcios suman un total de 141, de los cuales 48 son sin acuerdo y 93 de mutuo acuerdo.