La Diputación de Pontevedra aprobó destinar 52.500 euros a siete Centros especiais de emprego de la provincia. Estos recursos, distribuidos en régimen de concurrencia competitiva, permitirán financiar costes de personal de las unidades de apoyo a la actividad de estos centros, que trabajan desde A Guarda, Nigrán, Pontevedra, Porriño, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Son beneficiarias de estas ayudas entidades como la Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII y la Asociación de Discapacitados Intelectuais Virgen de la O de Pontevedra, que cuentan con 63 trabajadores; LUME Emprego para Persoas con Discapacidade Intelectual de Porriño, con 41 personas trabajadoras; el Grupo SIFU Galicia SL de Vigo, con 38 trabajadores; BATA Servicios Integrales a la Comunidad Sociedad Limitada de Vilagarcía, con 25; San Jerónimo Emiliani SL de A Guarda, que suma 17 empleados; y Juan María Empleo SL de Nigrán, con 11.

“Con estas axudas, a Deputación pretende contribuír á promoción e acceso das persoas con discapacidade ao emprego ordinario e á adopción de medidas favorecedoras da súa autonomía e inclusión. Ademais, as subvencións van en liña co impulso de entidades de Economía Social centradas na inclusión de colectivos vulnerables que cobren demandas sociais non satisfeitas polo mercado”, destacan desde el organismo provincial.