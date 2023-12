Cada año, cerca de 70.000 tortugas y 200.000 aves marinas mueren a causa de capturas incidentales de pesca en aguas de países de la Unión Europea. Estos ejemplos, que podrían hacerse extensivos a otras especies marinas, revelan la dimensión real del impacto medioambiental que genera el problema de las capturas no deseadas derivadas de las interacciones entre la flota pesquera y la fauna marina. Asimismo, la captura incidental de especies amenazadas representa un problema para el sector pesquero, dadas las graves consecuencias económicas y legales.

Para abordar este problema, de enero de 2024 a diciembre de 2027 el proyecto Reducing bycatch of threatened megafauna in the East Central Atlantic, de acrónimo “Reduce”, potenciará una gestión más sostenible de la pesca, con el objetivo de reducir al máximo las capturas incidentales de la megafauna marina más amenazada. Financiado con cerca de 9 millones de euros por el programa Horizonte Europa, perteneciente a la UE, está coliderado por el catedrático Jacob González-Solís y el profesor Manel Gazo, de la Facultad de Biología y el Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio) de la Universidad de Barcelona.

Así las cosas, investigadores de los centros oceanográficos de Málaga, Canarias y Vigo del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) participarán como expertos en la iniciativa. Según estimaron en un comunicado remitido ayer a los medios, las capturas incidentales “pueden representar hasta el 40 % de la pesca total” y “pueden alcanzar los 38 millones de toneladas de descartes de pesca por año”. “Este volumen de captura incidental altera la cadena trófica en el medio oceánico”, advirtieron.