La Asociación de Directores de Colegios Públicos de Vigo (Adicopuvi) junto a Foanpas denunció la situación por la que atraviesan los centros educativos de la ciudad en cuanto a su desatención; que a su criterio, no mejoría con la nueva idea de la externalización de la función del conserje o portero que pretende implantar el Concello. “A día de hoxe son 28 dos 49 centros os que non teñen cuberta esta importante praza e abocan os centros a solventar con precariedade as súas tarefas, proxectando unha imaxe de abandono e inseguridade”, explica su presidente Xoan Carlos Abalde.

Y es que los problemas en los centros educativos son constantes y diarios. “En todas as reunións mantidas e incluso en estudos de auditoría realizados dende o propio Concello, confírmase esta realidade, ao mesmo tempo, que se comprometen accións que non se materializan e que fan aumentar, curso tras curso, as carencias nomeadas ou se proxecta a solución desta problemática”, amplía Abalde, quien precisa que “as avarias frecuentes na fontaneria, instalacións electricas, na carpintería, ou o abandono das zonas axardinadas, rotura de cristais, etcétera, tardan en solucionarse o mesmamente seguen sen resolverse”.