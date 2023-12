A la espera de una mirada a Coruxo

Es una de las parroquias costeras de Vigo y esa proximidad al mar, con el respaldo de sus montes, es para los vecinos una de las facetas que convierte a Coruxo en una zona “apetecible”, especialmente en la temporada estival, cuando la densidad poblacional se multiplica de forma considerable. En su territorio guarda vestigios de la cultura castreña y uno de los hallazgos arqueológicos más antiguos del municipio, la Pedra Moura, y también puede sacar pecho por su contribución a la tradición marinera de la ría de Vigo, ya que fueron las manos de los carpinteros de ribera de esta parroquia las que alumbraron un tipo de embarcación muy extendida por las aguas viguesas, la denominada gamela coruxeira.

A mediados de la década de los 70, cuando se estaba levantando el centro cultural, se presentó la ocasión y por inquietud de los residentes en la zona nació la Asociación de Veciños de Coruxo. Emilio Pérez fue el primer presidente y, a excepción de un paréntesis de varios años, casi medio siglo después es la persona que se mantiene al frente de esta misma entidad vecinal que en la actualidad cuenta con unos 660 socios. Al disponer de centro cultural, la asociación reparte las tareas, de manera que su principal cometido se centra en recoger las demandas sociales de los residentes en Coruxo y, en este sentido, Emilio Pérez destaca que la ampliación de viales, la mejora del transporte público, la limpieza y el mantenimiento de los caminos, la recuperación del lavadero de San Lourenzo o la resolución de la problemática de las inundaciones debido a un aterramiento en el Club de Campo, se encuentran entre las principales reivindicaciones por parte de los vecinos y vecinas de la parroquia.

El presidente de la asociación explica que, “cando chegan as chuvias, danse moitos problemas nos camiños. Moitos non figuran no censo do Concello, como o camiño antigo que subía a Fragoselo e Chandebrito, e o que nos din é que non é público. Con mal tempo precísase unha maior limpeza, porque hai regatos que desbordan e logo tamén atopamos o problema de que nesa estrada de Fragoselo pasan unha serie de autobuses e os coches malamente poden pasar un por outro, incluso chegan a dar marcha atrás en moitas ocasións. Estas son solicitudes que xa lle foron trasladadas ao Concello, pero sentimos un abandono total, porque o ensanche da estrada de Fragoselo xa foi demandada cunha morea de sinaturas de veciños e veciñas hai uns cinco ou seis anos”.

Otra de las dificultades que se ha presentado en la parroquia de Coruxo en los últimos años es que hay casas que todavía no disponen de agua. Emilio Pérez señala que, “na zona da Ermida, hai vivendas que non poden facer o enganche porque Aqualia envía orzamentos de máis de 20.000 euros. Loxicamente, os veciños teñen que pagar o enganche, pero eles teñen a obriga de dispoñer a traída xeral diante das casas e eses orzamentos son impensables, para poñerse a tremer, e con todo hai casas sen auga agora mesmo”.

Las inundaciones registradas en las inmediaciones del Club de Campo es otra de las problemáticas que se está dando en esta parroquia viguesa, ya que según afirma el presidente de la Asociación de Veciños de Coruxo, “a Xunta concedeu o permiso para aterrar e agora o que acontece é que, cando chove, baixa a auga ata Ricardo Mella e pasa ás casas dos veciños. O ano pasado, no Nadal, os bombeiros tiveron que ir a rescatar a xente por esas riadas. Debera limparse a zona e xa mantivemos unha reunión na Consellería de Medio Ambiente, pero non hai forma de que lle dean solución”.

En materia de transporte, Emilio Pérez hace referencia a que “non se pode pretender fomentar o uso dun servizo que case non temos. Primeiro hai que poñelo ben a funcionar para que a xente o utilice. Houbo nun barrio, por exemplo, no que retiraron a liña porque dicían que non era rendible. Búscase negocio de todo”, indica. Para el presidente de la entidad vecinal, otra de las grandes cuestiones pendientes es la recuperación del lavadero de San Lourenzo, recinto para el que los vecinos llevan reclamando su acondicionamiento más de siete años. Así, Emilio Pérez considera que las parroquias merecen una mayor atención e implicación por parte de las distintas administraciones y apunta que “o alumeado de Nadal está moi ben e o turismo é importante, pero nas parroquias de Vigo tamén hai necesidades e os veciños pagamos impostos como os demais por unha atención que non é suficiente”, concluye.