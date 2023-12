Es uno de los mayores talentos de la inagotable cantera de humoristas gallegos. Pablo Meixe (Ordes, 1993) regresa a los escenarios con su “Meixeverso”, una gala ficticia de cine que ya ha presentado en Santiago y Ourense pero que da el salto a los grandes teatros este domingo en el Teatro Afundación a las 18.30 horas.

–¿Cómo surge la idea del Meixeverso y de dar ese salto de las redes sociales al teatro?

–Ya hacía comedia antes, las redes empecé en 2020 pero llevaba haciendo monólogos diez años. Es un homenaje a ellas a través de un show un poco distinto, porque no es un monólogo convencional, tiene todas las dimensiones con banda sonora propia, cambios de vestuario, sketches y personajes distintos o vídeos en pantalla. Era el show que yo quería hacer una vez tuviera los medios para algo así.

–¿Hasta qué punto supuso la pandemia un parón y un empujón para muchos cómicos?

–Evidentemente fue una desgracia para mucha gente pero a mí me ayudó mucho porque me hizo recapacitar. Yo hasta entonces era un cómico novel que actuaba muy de vez en cuando en bares o lugares más humildes. Ahí empecé con las redes porque me quedé sin trabajo y tenía tiempo libre para grabar en casa. Y así conseguí una audiencia que ahora me ayuda a poder dedicarme a esto profesionalmente.

–¿Crees que hay un apadrinamiento hacia los nuevos cómicos por parte de los ya consagrados?

–Hay un cariño sobre todo porque las redes rompieron esa barrera que había entre los grandes cómicos y los que están empezando. Te dejan descubrir gente que de otra forma no hubieran descubierto porque no tenían tiempo para ir a ver al teatro. A mí me ha pasado de saludar a Ernesto Sevilla o a Goyo Jiménez y que ellos me hayan dicho “me he visto vídeos tuyos que me gustan mucho” y yo casi me he caído al suelo.

–Hace mucho contenido con Gen Z y millennials. ¿Hay tanta diferencia en el humor que generan?

–Hay como incluso un poco de beef entre distintas generaciones. Al final son distintas culturas y formas de entender la vida. Me alegro muchísimo de que de que le estén dando tan fuerte porque son el futuro de la comedia y son muy buenos.