Uxía Lambona e a Banda Molona: “Nos grupos actuais vemos o reflexo do que faciamos nós”

Cargadiño de temas para cantar, bailar e alegrar o corazón, pero tamén, desta vez, de contos en banda deseñada. Isto é o que atoparán as familias no cuarto álbum que hoxe alumea a compañía viguesa de animación Troula co seu proxecto cultural e musical Uxía Lambona e a Banda Molona, integrada por Laura de Gabriel, Jorge Muñoz, Fernando Moure, Diego Roca, Abraham Fernández, Sergio Rodríguez e Javier Vicalo.

–Con que sorprenderedes ás crianzas e ás súas familias nesta ocasión?

–Neste cuarto traballo de Uxía Lambona e a Banda Molona pasamos do CD de audio a un libriño en formato cómic, cada unha das cancións ten a súa historieta con ilustracións de Olaya Fernández. Esta é a principal novidade do novo álbum que conta con oito temas e no que seguimos coa mesma liña de reinterpretar temas populares e da música tradicional, pero dándolles o noso toque especial. Este disco ten moitas cancións tematizadas, aparece o Camiño de Santiago ou o San Xoán, por exemplo, e coma sempre procuramos botar man de distintos estilos. Este traballo está ben para que as crianzas o teñan na casa ou para que os centros educativos poidan traballar con el, pero o noso forte segue sendo os concertos.

–O público infantil non sempre é doado de conquistar, cal foi a tecla para captar á cativada?

–Levamos 21 anos traballando en animación de rúa e os membros de Troula somos mestres, traballamos dende sempre coa rapazada e na animación sociocultural. Cando as miñas fillas eran pequenas e iamos aos concertos infantís faltaba ese punto de enerxía para saltar, bailar e cantar. Eses foron os ingredientes que empregamos e hoxe veñen a concertos pais e nais aos que lles gusta máis a eles que aos propios nenos. Nós procuramos darlle unha volta aos temas tradicionais, dándolle un puntiño máis canalla, para que foran máis atractivos para a cativada.

–Unha fórmula semellante, na que impera a fusión do tradicional con sons máis modernos, é precisamente a empregada actualmente por moitos grupos da escena galega que están despuntando, que percepción tedes vós?

–Realmente para nós son un reflexo do que xa viñamos facendo ao longo destes anos, porque hai unha mestura do tradicional coa música máis actual. Esa fusión é unha auténtica marabilla porque ofreces un pouco de todo e non perdes nin na tradición nin na calidade instrumental e musical. Están saíndo grupos que son para alucinar e a todos os niveis, porque a nivel infantil hai unha variedade de bandas incrible e que funcionan moi ben.

–Cando Uxía Lambona e a Banda Molona iniciou a súa andaina, pensabades que acadaría tal éxito?

–A verdade é que non. Pensamos que sería un espectáculo máis dos que temos en Troula, pero ao final converteuse no espectáculo estrela, é no que máis bolos hai ao ano. Estamos facendo unha media de 45 actuacións ao ano con Uxía Lambona e a Banda Molona e o seguinte espectáculo que máis bolos ten igual está na metade.