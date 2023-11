"Las incidencias en los trenes del Eje Alántico no son ni comprensibles ni admisibles"

Con la movilidad en el centro del debate público, Ethel Vázquez Mourelle (Santiago, 1972) recibe el nombramiento del quinto ministro con el que comparte competencias desde su ascenso a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

–¿Cómo valora el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad?

–Las necesidades de Galicia no dependen de las personas y de los gobiernos, siguen siendo las mismas. Lo que cambia son las actitudes y a peor no podemos ir, tiene muchos asuntos pendientes.

–¿Qué esperan de él? ¿Qué deberes le deja la anterior ministra?

–Pedimos sensibilidad, información y que por lo menos se nos escuche, porque lo que vimos en Raquel Sánchez fue una ministra que ignoraba los problemas. Más seriedad y atención a Galicia.

–Puente es un perfil más político y del noroeste. ¿Jugará a favor?

–De Ábalos y Blanco tengo buenos recuerdos, pudimos colaborar en un marco cordial, pero estos años fueron el peor momento del Ministerio de Fomento. Ha sido el Ministerio de los Retrasos con Raquel Sánchez. Espero que tenga esa sensibilidad del territorio, diálogo y cintura suficiente.

"El bipartito nos dejó una hipoteca envenenada con los peajes"

–El Eje Atlántico aumenta a diario sus problemas. ¿Qué ocurre?

–Las incidencias no son ni comprensibles ni admisibles y Ministerio, Gobierno y Renfe tienen que dejar de ser impasibles ante ellas porque son constantes y cada vez de mayor afección. Estamos hablando de personas que necesitan el tren para ir al trabajo o los estudios y vemos falta de plazas, averías, retrasos y desvíos. Es uno de los primeros asuntos que debe abordar de primera mano el ministro, hablamos del día a día y hay una evidente falta de gestión.

–En Cataluña o Extremadura estos problemas han copado la agenda política. ¿Falta sensibilidad con Galicia?

–Vemos en el Gobierno que en Galicia hay agravios y retrasos constantes con excusas permanentes para cosas que hay que resolver cuanto antes. Posiblemente es consecuencia de esa gran atención a los servicios de Cataluña.

–Se ha acordado el traspaso de Rodalies a la Generalitat y la UE habla de transferir la gestión de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en 2027 o 2032. ¿Reclamarán esa transferencia antes?

–Tendrá que ser una propuesta del Ministerio con la mayor sensibilidad, coherencia e igualdad territorial. Por la descarbonización de la movilidad estamos a favor, pero en un marco equilibrado y que no suponga una carga a las comunidades en sus competencias y financiación. Lo único que sabemos es la Ley de Movilidad Sostenible, en la que se desatienden del tren en el rural y cargan el muerto a las comunidades para hacerlo con bus.

–Se revisará el contrato de las OSP de Ministerio y Renfe en el que se mantienen las 10 frecuencias iniciales del Eje Atlántico. ¿Presionará la Xunta para aumentarlas?

–Por supuesto, a la vista está que son insuficientes. Hay un recorte de servicios con la excusa de la pandemia que no se recuperaron y lo reclamamos. El 15 de septiembre hubo una avalancha de usuarios y reforzamos con 200 expediciones para atenderlos en las intermodales, en la mayoría tirados del tren.

–¿Rechazan aportar fondos para bonificar o ampliar servicios?

–Aportamos 100 millones al transporte, 300.000 euros al día. Galicia es tremendamente compleja al tener 30.000 núcleos de población. La inversión de la Xunta en su propia competencia es tremenda y muchísimo mayor que el resto. El Ministerio no puede poner esa excusa para desentenderse.

–Han acabado el Corredor Atlántico entre Lugo y Monforte. ¿Notan un mayor tráfico?

–El Corredor Atlántico del noroeste no corre y si queremos ser competitivos lo necesitamos. Hablo de él porque nos intentan colar el Atlántico del sur, no nos pueden engañar. Estamos expectantes ante el ministro con el Comisionado, ha dado más problemas que soluciones. Se nos prometió en 2019 un Plan Director y no lo tenemos.

–Puente podría “desviar” mercancías de León por la convencional de Zamora. ¿Es viable?

–Hablamos de corredores europeos y definidos por donde están, en Monforte. Espero que no lo usen como excusa para seguir retrasándolo. Hay una estrategia consensuada con Asturias y Castilla y León que vamos a seguir defendiendo.

–Acaban de iniciar por sexta vez la petición de transferencia en el Congreso de la AP-9. ¿Es optimista?

–El objetivo del Gobierno fue obstaculizarla, en la única reunión fue un no tajante. Tras constatar que en el pacto de PSOE y BNG no hay ninguna referencia y viendo como el BNG ha renunciado a una AP-9 gallega no puedo ser optimista. Pero la demandamos por coherencia y porque tenemos experiencia en gestión. Es una evidencia que si la AP-9 es de nuestra titularidad el servicio será muchísimo mejor.

–Tienen comprometidos 2.000 millones para construcción, conservación y peajes en la sombra. ¿No limita eso su capacidad?

–En 2009 encontramos un abuso de ejecutar autovías de peaje en sombra cuando había capacidad presupuestaria. Son más de 4.000 millones de deuda y en los contratos cláusulas para inyectar más a la constructora en caso de quiebra. La reducimos dos tercios, pero el bipartito nos dejó una hipoteca envenenada. Ahí están los datos y eficiencia en la gestión. En la Xunta hacemos algo que no está de moda que es gestionar y gobernar.

–El bus también tiene numerosas quejas de los viajeros.

–Es un transporte vivo y dinámico porque hay que adaptarlo. Hay un incremento espectacular de usuarios, en Vigo del 19%, y eso significa que funciona razonablemente bien. Se debe a tarifas más atractivas y el trasvase del tren. Hacemos seguimiento y en aquellos casos en los que las concesionarias no cumplen horarios o refuerzos, sancionaremos y estamos vigilantes.

–Construir tranvías o metros sería competencia de la Xunta pero ya va una década sin avances. ¿Están descartados en las ciudades?

–En las propias ciudades debería de haber interés de los propios alcaldes. ¿Qué propuesta tienen ellos interesante para un tranvía? Tampoco creo que el tren sea la solución a todo porque no llega a todas partes. Sobre esa cuestión, yo hago la siguiente reflexión. No entiendo cómo en el acuerdo del BNG y el Partido Socialista solo se habla de un estudio de Cercanía, que renuncian a ellas porque un simple estudio no resuelve nada. Lo que debíamos abordar con seriedad es que el Eje Atlántico llegue hasta Ferrol. Sí que entre Coruña y Ferrol podríamos avanzar a esas Cercanías como hay entre Santiago y Coruña.

“El área de Vigo tendrá tranquilidad para las sequías”

–Las lluvias han dañado al marisqueo estos días. ¿Hay margen de maniobra en estas situaciones?

–Fueron tremendas, se triplicó la lluvia y afectó donde no hay embalses. Puedo garantizar que no sale más de lo que entra. Decir que no se puede vaciar una presa en marea baja es pedir que no llueva. Nuestra responsabilidad es explicarlo. Podemos garantizar que no sale más de lo que entra. El embalse retiene hasta el límite, no podemos comprometer la seguridad de las presas y de la gente. Lo que hacemos es paliarlo. –Ante este escenario de lluvias irregulares. ¿Qué futuro plantean? –En 2019 con la Ley de Garantías de abastecimiento marcamos una hoja de ruta muy clara. Cada Concello debe tener su plan de sequía, saber dónde tiene y dónde llegan las reservas. Algunos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y hay que implantar medidas en frío. Hacer planes de sequía, ayudas para eliminar pérdidas, digitalización y reutilización de aguas industriales. Estamos buscando alternativas de nuevas reservas en huecos mineros. Fue tremendo el cambio con As Pontes y Meirama en A Coruña. Más que recrecer o incrementar el número de presas hay mucho que trabajar en ello.

–En Vigo la apuesta es por un nuevo embalse junto al de Eiras.

–Nosotros colaboramos en ese estudio y lo prioritario era lo que decíamos, la modernización de la ETAP en O Casal. Ahora por fin está ejecutada y en ese sentido el área de Vigo tiene tranquilidad para evitar episodios de sequía. Otra cuestión es Baiona o Porriño, donde sí que se necesitan garantías de abastecimiento. Apostamos por el bombeo del Miño a Zamáns, es bastante más sencillo que un nuevo embalse. Se tienen que posicionar la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y la ministra. Cuando se decante, nosotros estaremos allí para ayudar.