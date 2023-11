El centro de crisis para víctimas de violencia sexual abrirá en el primer semestre de 2024

La ley de garantía integral de la libertad sexual, que entró en vigor en marzo, establecía la obligación de poner en marcha un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en cada provincia en un plazo de seis meses. La norma los define como “servicios que brindan atención psicológica, jurídica y social” a “víctimas, familiares y personas del entorno”, de forma permanente y urgente, incluyendo acompañamiento e información telefónica y presencial todos los días del año. Superado el plazo, en España solo funcionan cuatro –Madrid, Asturias y Cantabria– y dos son anteriores a la ley, así es que el Ministerio de Igualdade ha optado por ampliar el plazo hasta finales de 2024. La Xunta de Galicia, que decidió instalarlos en el ámbito hospitalario, tampoco ha logrado cumplir con el primer plazo. Su tramitación empieza a coger ritmo ahora con la adjudicación de las obras. Como las obras del que operará en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

El Gobierno gallego decidió ir más allá de la obligación de crear uno por provincia y apostó por uno por área sanitaria, pero después descartó las de A Coruña y Pontevedra, por el momento, por la construcción de los nuevos edificios hospitalarios. Mediante un convenio entre la Consellería de Sanidade y la de Promoción do Emprego e Igualdade, la primera se encargaba de la contratación de las obras para adaptar los espacios y la segunda, de la gestión.

En concreto, las obras del centro de crisis que se ubicará en la tercera planta del Álvaro Cunqueiro, próximo a los servicios de urgencias, salieron a licitación en junio, pero no se adjudicaron hasta el pasado 18 de noviembre. Desde Igualdade explican que “hubo problemas con la plataforma de los fondos europeos en la que se justifican las obras que se ba a llevar a cabo con as ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [Next Generation]”. Aseguran que afectó a los proyectos de estos dispositivos “en toda España”.

La actuación ha sido adjudicada a Di Arancia Arquitectura por 271.375,76 euros –sin IVA–, que dispone ahora de dos meses y medio para ejecutarla. Así que la previsión es que este espacio esté disponible en febrero. Distribuidos en 134 metros cuadrados, contará con una sala de espera con aseo incluido, para que exista una privacidad con respecto al resto de pacientes, así como tres salas con función principal de despacho, pero que pueden ser empleadas también para explorar porque estarán dotadas de fregadero. El centro de crisis deberá contar con las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad, el acompañamiento de la persona de su elección y las visitas, evitando posibles riesgos tanto para la propia víctima como para hijos e hijas. Tiene que ser un lugar seguro, acogedor e independiente, donde se ofrezca atención en el menor tiempo posible y evite las esperas en espacios compartidos.

Interrupción de la contratación de la gestión

Por otra banda, la Secretaría Xeral de Igualdade ha “interrumpido” la adjudicación del servicio de gestión de los cinco centros de crisis gallegos. Lo había presupuestado en 1.862.230,95 euros –sin IVA– para prestarlo entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2025. La consellería alega que “se suspendió porque las obras no iban a esta en el plazo previsto y no se puede contratar un servicio antes de que pueda ser prestado”. Cabe la posibilidad de otorgarlo en el futuro por lotes –al objeto de abrir el centro donde las obras estén acabadas–, pero Igualdade sostiene que “la intención de la Xunta es que todos entren en funcionamiento en el primer semestre de 2024.

La documentación establece que, además de los servicios incluidos en la norma estatal, el objetivo es hacer extensible la atención a todas las potenciales víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, no solo la sexual. De ahí que la del Cunqueiro ya haya recibido el nombre de Unidad de Violencia de Género.

Las obras de los cinco gallegos, adjudicadas o a punto

La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade garantiza que los cinco centros de crisis para la atención de víctimas de violencia sexual –los de Vigo, Ourense, Santiago, Ferrol y Lugo– “entrarán en servicio en el plazo establecido por el Gobierno centra, que viene de ampliar un año su puesta en funcionamiento, hasta el 31 de diciembre de 2024”. El departamento autonómico asegura que las cinco obras “están adjudicadas [Vigo y Ferrol] o se encuentran en la última fase” de este proceso [Ourense, Santiago y Lugo], por lo que “en la actualidad no hay ninguna interrupción en este procedimiento”. Destaca que Galicia cuenta con un marco legislativo que fue pionero en el Estado y adaptado al marco internacional, que considera desde 2007 la violencia sexual como violencia de género. Resalta que, así pueden acceder con prioridad a programas de empleo, apoyo psicológico o atención en los Centros de Información a la Mujer, entre otros.

Nueva unidad

134 metros cuadrados: El centro de crisis ocupará una parte de una sala vacía junto a los servicios de urgencias del Álvaro Cunqueiro.

3 despachos polivalentes: Contará con tres salas con función principal de despacho, pero con fregaderos para poder realizar exploraciones si fuera necesario.

1 sala de espera separada: A parte de las del resto de pacientes, las víctimas y sus acompañantes dispondrá e una sala con aseo propio para que tengan privacidad.