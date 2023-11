Una explosión de luces, ilusión... y nieve

Extremadamente puntual, cuando los relojes marcaban las 20.00 horas, el alcalde, Abel Caballero, con los 18 concejales del grupo de gobierno detrás, empezó a saludar a los 8.000 asistentes a la zona acotada a medida que se iba aproximando al atril iluminado sobre el que estaba el botón que, minutos después, pulsó para encender el alumbrado de Navidad y sus elementos más icónicos, como el árbol gigante, la esfera de Urzáiz, la caja de regalo de Gran Vía, el muñeco de nieve de García Barbón o la estrella de Policarpo Sanz. Hubo música, confeti... y hasta nieve artificial.

"Boas noites, Vigo. Boas noites, Galicia. Boas noites a toda España, Europa, América, Asia e Oceanía. Nos está viendo en este momento todo el planeta”, así comenzó el regidor su intervención, en dos idiomas, tras ser aclamado por el público, entre el que había gente disfrazada para la ocasión con motivos navideños: gorros de Papá Noel y luces –y hasta alguna careta del alcalde–. Según fuentes municipales, durante el acto del encendido y después, se reunieron en las calles del centro unas 70.000 personas –motivadas muchas de ellas, además, por el Black Friday de los comercios–, a las que se suman las que vieron el evento por Internet –se pudo seguir en inglés, francés y portugués gracias a la inteligencia artificial–.

"Jugamos en la liga de París, Londres, Nueva York, y Roma"

“Es un inmenso orgullo que la Navidad nazca, crezca y siga en Vigo”, indicó Caballero antes de agradecer su presencia a los asistentes tanto en la plaza como en los aledaños –también se pudo ver el acto en una pantalla ubicada en Policarpo Sanz, justo delante de la entrada al túnel–, así como a los que optaron por la vía telemática. “Quiero decirle al alcalde de Nueva York que se prepare, porque va a ver el resplandor de las luces de Vigo”, pregonó con énfasis en su ya más que característico tono jocoso. A su vez, recordó a los regidores que han encendido o encenderán sus alumbrados que, “en esto, como en el fútbol, el baloncesto y tantos deportes, hay ligas”. “Y hay una superliga en la que jugamos Vigo, Londres, Nueva York, París y Roma”, presumió.

El encendido tuvo un pero: fue atípico porque, debido a un retraso en el inicio del montaje de las luces de Navidad por la dilatación del proceso de contratación, solo se ha instalado una parte de los 11,5 millones de bombillas led prometidas, principalmente, las del centro –así como las grandes estructuras–. A los barrios y periferia llegarán próximamente.

El alcalde rindió un “tributo” a los trabajadores de todas las empresas, comercios y demás actores de la actividad económica de la ciudad de Vigo. “Os quiero saludar a todos. Esta ciudad es tanto como sea su economía: las mujeres y los hombres que trabajáis en el automóvil, el naval, el comercio, los servicios, la hostelería, los hoteles... en todas las dedicaciones. Tengo un inmenso orgullo de ser el alcalde de esta gran y maravillosa ciudad, que, ahora, ya conoce todo el planeta. Todo el mundo la sigue y todo el mundo quiere venir a Vigo. Doy la bienvenida a todos los que estáis aquí, que venís de tantos lugares de Galicia y España”, comentó antes de subrayar la enorme cantidad de gente que se reunió en la zona. Precisamente, entre el público de Porta do Sol, se pudieron ver globos blancos sobre los que caía una cinta en los que se leía “Vigo sen bombeiros”, un lema utilizado por los efectivos de este servicio municipal para denunciar la falta de personal.



El universo navideño en una tienda

Horas antes de que se encendiese el alumbrado, se inauguró con mucho éxito en Velázquez Moreno una tienda efímera –estará abierta en la campaña navideña– que rinde homenaje en cada producto a la Navidad de Vigo: pastas rellenas de dulce de leche, chocolate y limón de la marca Luces de Vigo, calcetines, mandiles de cocina, tazas y repostería de elaboración propia.

Minutos antes de apretar el botón, Caballero aseguró que este gesto significaría el comienzo de la Navidad en “el mundo entero”. “Este árbol que veis aquí es el mejor que ha habido en la historia de este planeta. Ahí arriba, está la estrella de Belén –de 19 metros de largo, es una de las grandes novedades–, que, hace 2.023 años, empezó a rotar por el universo. Con el James Webb Telescope, que dirige una mujer de Vigo –la astrofísica Begoña Vila– y la Estación Espacial Internacional, que está aquí arriba otra vez, localizamos la estrella. La cogimos y, hoy, la estrella con más de 2.000 años desde que la vimos en Belén está encima del árbol de Vigo”, bromeó.

“Que nadie quiera compararse. Vamos a disfrutar la Navidad en noviembre, diciembre y enero. Nos queda mucho tiempo juntos”, apuntó el alcalde, que insistió en los atributos del árbol para dejar claro que la competición, este año, a pesar de la polémica con otros ayuntamientos de España, no va de alturas: “Nunca nadie ha visto uno tan notable, importante y brillante”.

Tras un discurso de siete minutos, comenzó la cuenta atrás, como es habitual, en tres idiomas: inglés, castellano y gallego, en este orden. Y... se hicieron la luz y la música: la primera canción que sonó con el alumbrado brillando fue un clasicazo, All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey. Luego, le siguieron Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon; las bandas sonoras de las películas Piratas del Caribe y El último mohicano; Englishman in New York, de Sting; y el Vals n.º 2 de Dimitri Shostakovich. Son las que se escucharán durante más de mes y medio en el árbol gigante, que cambiará de vestido en función del tema que se esté reproduciendo. El ambiente se tornó aún más navideño con la lluvia de confetis y nieve artificial.

“É o momento máis importante do ano, cando comeza o Nadal. ¡Viva Vigo!”, añadió Caballero, que también reconoció el trabajo de “todos los que cooperaron para que esto fuera una realidad”, entre los que mencionó a los agentes de Policía, los trabajadores de la empresa que instalan las luces y las estructuras lumínicas –Ximénez– o Protección Civil. Momentos después, acompañado de su mujer, Cristina Alonso, los concejales, el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, y el diputado socialista David Regades, disfrutó de las vistas bajo el árbol y se fotografió con asistentes.

El encendido de las luces trajo bajo el brazo la puesta en marcha de la noria, el mercadillo y las atracciones de la Alameda y el Náutico. El Circo de Nadal de Coia funcionará del 2 de diciembre al 14 de enero. Más adelante, se pondrá en marcha la exposición de dinosaurios sobre los jardines de González de Haz y, hoy, abre al público el Belén Monumental de la Casa das Artes. Más atractivos: la pista de hielo de Samil o un parque de atracciones y mercadillo en Bouzas.