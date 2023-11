Un suceso “deleznable”. Así es como definió la Fiscalía los hechos que se juzgaron ayer en la sala del vistas del Juzgado de lo Penal nº 3 de Vigo y que sentaron en el banquillo a cuatro acusados –uno de ellos declaró por videoconferencia– de delitos de robo con violencia en casa habitada, un delito menos grave de lesiones, un delito leve de lesiones y un delito continuado de estafa en grado de tentativa sobre un matrimonio octogenario. Simulando ser médicos que acudían a tratarles por el COVID, por lo que vestían traje sanitario, gorro y mascarilla, los maniataron y drogaron con éxtasis y benzodiacepinas, y se llevaron de la vivienda joyas, relojes y cerca de 4.000 euros.

Negaron los hechos

El Ministerio Público solicita para ellos penas que suman 37 años de prisión. En el juicio que quedó visto para sentencia, los encausados negaron su participación en los hechos, tanto en lo relativo al robo como al intento de estafa. El único acusado contra el que existen pruebas físicas –la Policía halló su ADN en un trozo de guante de látex recuperado de la vivienda– fue a su vez el único que se acogió a su derecho a no declarar, y esta pista lo que permitió a los agentes llegar al resto de los acusados.

Negocios con la víctima

Entre ellos figuran dos hermanos que ya conocían a la víctima por haber hecho negocios con él. “Tenía una tienda de monedas y billetes; él me los dejaba para vender en la feria o internet y luego yo le daba el dinero. Tenía muy buena relación con él desde hace dos años pero no sabía donde vivía ni conocía a su mujer”, declaró uno de los hermanos, palabras similares a las referidas por el otro acusado.

Encerrados en casa

En su caso, es la geolocalización de sus teléfonos móviles los que los sitúa en las inmediaciones del piso en el momento de los hechos. Lo niegan alegando que a los dos les habían “robado el móvil”. “Nosotros estábamos en nuestra casa de Marín”, defendieron.

Con respecto al cuarto implicado, medio pariente de los dos hermanos, también negó su participación en los hechos declarando que en ese momento “estaría en casa de mi hermana aplaudiendo por la ventana, en Marín”. Sobre la posición GPS de su móvil que también lo sitúa en la zona del piso de la víctimas aseguró que “o hay un ladrón de móviles o no lo puedo explicar”.

Tareas de vigilancia

Frente a su teoría, se yergue la de la Policía. Los investigadores sostienen que mientras los dos hermanos realizaban tareas de “vigilancia”, los otros dos acusados fueron los que perpetraron el asalto. La anciana víctima de estos hechos no pudo reconocer a nadie debido a su avanzada edad y a sus problemas de memoria. “No los reconozco, no sé si eran dos o uno... Pueden sonarme, sí [señalando a los acusados], pero no sé de qué”, testificó.

Estaba bancaria

Así también lo hicieron el director y subdirectora del banco en el que el esposo tenía el dinero. Llegaron a llamar a la policía porque veían grandes reintegros de dinero y a una persona esperando fuera con él. “No podría reconocerle; iba con mascarilla y gorro”, lamentan.