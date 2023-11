Los cuatro acusados de haber drogado, maniatado y robado a un matrimonio de Vigo simulando ser sanitarios que iban a tratarlo por COVID negaron los hechos que les imputan, alegando que se encontraban en otra ciudad. Uno de los encausados, el único cuyo ADN lo sitúa en el piso de las víctimas, se acogió su derecho a no declarar mientras que los tres restantes, dos de ellos hermanos, negaron su autoría aunque no su vinculación con el esposo. “Lo conocía desde hace años porque tenía una tienda de numismática y hacíamos negocios, pero ni sabía dónde vivía ni conocía a su mujer”, alegó uno de los hermanos.

La prueba de cargo contra ellos versa sobre la geolocalización de sus teléfonos móviles. Ambos aseguran que sus terminales fueron robados, llegando a señalar al acusado que se acogió a su derecho a no declarar como el posible responsable.

La mujer víctima de estos hechos -el hombre ha fallecido- reconoció sus problemas de memoria y no pudo reconocer a ninguno de los asaltantes. “No los reconozco, ni si era uno o eran dos. Yo no quiero lastimar a nadie porque no lo recuerdo”, lamentó la anciana durante su declaración.

En relación al delito de estafa, los dos hermanos también negaron su autoría asegurando que sí fueron acompañar al anciano al banco pero porque éste se lo pidió.

La Fiscalía pide para los acusados penas que suman 37 años de prisión.