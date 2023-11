El Juzgado de lo Social 1 de Vigo primero y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recientemente han declarado el derecho a percibir una pensión de orfandad a la hija menor de edad de la mujer de origen panameño condenada en la causa de abusos sexuales a empleadas de hogar en un piso de la avenida de Castrelos, un caso en el que el marido de esta mujer fallecida meses después de la sentencia al ahorcarse en prisión murió también tras lanzarse al vacío desde la ventana de su casa en pleno registro policial después de que los hechos cometidos por el matrimonio saliesen a la luz.

El caso de la pensión de orfandad llegó a la vía judicial después de que la Seguridad Social denegase la solicitud de la abuela de la niña para que se le diese la prestación al argumentar que no tenía derecho por no estar su madre “de alta” en la Seguridad Social o en situación asimilada al tiempo del fallecimiento. Los jueces ven cumplido el requisito ya que la mujer, antes de ir a prisión, estuvo inscrita como demandante de empleo y si no estaba dada de alta cuando murió fue porque no consta que la administración penitenciaria tuviese medios para cumplir el mandato constitucional que promulga que los condenados a prisión también tienen derecho a trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social