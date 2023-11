Un recorrido por las tabernas de Vigo

Amigo e viño, o máis antigo. Son muchos los refranes gallegos sobre el vino y las relaciones que en torno a él se tejen a lo largo de los tiempos. Y en ese vínculo no pueden faltar las tabernas, lugares cuya función social va mucho más allá del simple disfrute de una cunca. Salvador Beloso Arenosa relata la historia de 17 de estos establecimientos nacidos en Vigo en los años 50 del siglo pasado, frecuentados en algunos casos por clientes tan insignes como Cunqueiro y Castroviejo, y que todavía perviven en nuestros días.

Este recorrido por barrios y parroquias, explica el autor, pretende ser un homenaje a quienes han dedicado “la mayor parte de sus vidas a hacer felices a los demás”, dando muestras de “un carácter siempre generoso” con sus clientes. “Son gente muy trabajadora, que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a la una de la madrugada”, reconoce Beloso.

La obra “Vigo, sus tabernas actuales” será presentada hoy en el café De Catro a Catro a las 19.30 horas en un acto que contará con la presencia del autor y de Jorge Alonso, de Ediciones Agoeiro.

El libro está prologado por Xosé Luís Méndez Ferrín, quien destaca cómo las “microhistorias” sobre cada una de las tabernas seleccionadas componen “unha pintura riquísima” de los acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de Vigo y de Galicia.

Y es que las tabernas, donde lo mismo se “festejan alegrías” o se “mitigan penas”, son lugares “plurales, desenfados e interclasistas” a los que acuden clientes de toda condición social, ideología, religión e incluso distintos equipos de fútbol. Eso sí, todos saben que cuanto menos se aborden los temas políticos y religiosos mucho mejor para tranquilidad de los presentes.

“Allí te encontrabas de todo en el pasado, desde el médico al zapatero, en un ambiente agradable. Eran y son lugares socializadores. En los pueblos estaba la tienda de ultramarinos, el boticario, el médico, la iglesia y la taberna. Y la iglesia siempre estaba en pugna con la taberna”, comenta Beloso.

También advierte el autor en su libro que no se trata de una guía completa, sino de una recopilación de tabernas con tradición y solera ubicadas en parroquias y barrios como Valladares y O Calvario, o en zonas más céntricas como ocurre en el caso del Eligio o A Mina.

Un registro histórico para el futuro

Al frente de muchas de ellas están sagas familiares, pero Beloso no es muy optimista sobre su futuro dados los diferentes hábitos de las nuevas generaciones en una sociedad con una mentalidad muy diferente y en la que se vive mucho más deprisa.

“Algunas tabernas fueron abiertas por los bisabuelos de los actuales propietarios y siguen en pie, pero no veo un futuro demasiado esplendoroso. Van decayendo porque aparecen vinotecas, negocios especializados...”, lamenta. Así que su obra también es una forma de registrar parte de una historia que quizá ya no conozcan sus futuros lectores.

El libro también incluye una breve referencia a los “furanchos”; además de una recopilación de refranes gallegos sobre el vino y las “Cantigas do viño”, de A Roda.

Salvador Beloso ya publicó hace unos años un libro de memorias sobre el Instituto Santa Irene, en el que él mismo fue alumno. “Estudié allí el Bachillerato y me acordaba de todos los profesores. Se quedaron muy contentos y agradecidos. Me gusta mucho leer y escribir. Estuve muy ocupado con mis trabajos, pero una vez que me jubilé aproveché mi tiempo”, comenta el autor, que ya tiene otros dos libros preparados para ser publicados.