“Soy policía las 24 horas, no dudé en meterme en el río al ver al hombre flotando”

Javier Rodríguez entrenaba la mañana del viernes 10 de noviembre por la orilla del río Urumea en el barrio de Amara de San Sebastián cuando vio a un hombre flotando en el agua. Este policía nacional natural de Cangas do Morrazo y destinado en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la comisaría de Vigo estaba aquel fin de semana en la capital guipuzcoana, donde viven su abuela y otros familiares, para participar en la Behovia, una popular carrera de media maratón. Al darse cuenta de que ese varón estaba en apuros en el agua, no lo dudó y se metió en el río para rescatarlo. Porque aunque en ese momento estaba fuera de servicio y sin uniforme, al final, admite, uno es policía “las 24 horas”. Su intervención fue clave porque, pese a que a la víctima ya se la estaba llevando la corriente, logró alcanzarla, agarrarla, tranquilizarla y, lo más importante, ponerla a salvo. Los bomberos que participaron en el operativo pasaron después uno por uno por la ambulancia donde asistieron a este agente para agradecer su heroico y solidario gesto.

“Esa mañana salí a correr; iba ya de vuelta cuando vi a una persona que estaba flotando en medio del río”, arranca Javier. Allí ya había una ambulancia, así que le dijo a uno de los técnicos que se iba a tirar al río. Desde la acera hasta el agua había unos cinco metros de altura. El sanitario se lo desaconsejó porque apenas había calado. Podría acabar herido. “Al hombre ya se lo estaba llevando la corriente, de vez en cuando se sumergía”, recuerda. Había que actuar rápido, así que este agente con casi 15 años de trayectoria en la Policía Nacional –siempre en la UPR primero en Tenerife y a día de hoy en Vigo– se sacó la ropa y accedió al río por unas escalerillas existentes en esa zona del muro próxima al puente Lehendakari Aguirre.

“Nadé hacia la víctima unos 50 metros y le di alcance”, describe sobre lo que ocurrió a continuación. El hombre al que trataba de salvar se había tirado al Urumea con intención de suicidarse. “Cuando lo agarré se me revolvió un poco, me dijo que lo dejase en paz, que se quería morir. E hizo ademán de irse hacia el fondo. Pero lo enganché y le empecé a dar conversación para distraerlo. Le pregunté cómo se llamaba, cuántos años tenía, le dije que estuviese tranquilo... Y se fue tranquilizando”, prosigue.

Tardó cinco minutos en llevarlo desde la zona del río donde lo agarró hasta la orilla, “luchando contracorriente”. Allí, junto al muro, hacían pie. Y arriba, en la acera, ya empezaba a desplegarse el dispositivo de rescate. Guardias municipales de Donostia le lanzaron una cuerda desde lo alto y Javier se la puso por debajo de las axilas al hombre para “asegurarlo” y que no se lo llevase el agua. Y allí aguardaron durante unos 20 minutos a que llegasen los bomberos.

“Eso fue lo peor, porque ahí, esperando, empezamos a sentir el frío. Aunque las aguas estaban heladas, hasta ese momento por la adrenalina no lo había sentido, pero cuando me quedé parado y empezaron a bajar las pulsaciones...”, relata. De hecho, cuando después lo atendieron en la ambulancia el termómetro dio en un primer momento error y después marcó 33 grados y medio [la temperatura corporal normal del ser humano adulto oscila entre 36,5 y 37 grados]. Cuando ya llegaron los bomberos, uno de ellos subió a la víctima. El policía vigués lo hizo por sus propios medios a través de las escalerillas.

Tras entrar en calor en la ambulancia gracias a una manta térmica, ya en casa, al ducharse, vio que tenía heridas en los pies. “En el momento no me enteré porque los tenía entumecidos por el frío, pero al recuperar la sensibilidad me di cuenta de los cortes; en el río había piedras y mejillones, porque está cerca del mar, y me debí lastimar con alguno...”, afirma. Su experiencia como policía nacional y el haber participado en un curso de socorrismo acuático le ayudaron en el rescate. Dos días después pudo participar en la media maratón de San Sebastián. Con experiencia en carreras y en triatlones, pese a los cortes en los pies obtuvo el resultado que esperaba. “Fue bien, la hice en una hora y 23 minutos”, afirma, orgulloso de la prueba deportiva, pero sobre todo de su intervención previa en el Urumea que le permitió salvar una vida. El sindicato CEP pide ahora que se le condecore por su “arrojo y valentía”.