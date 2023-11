El proyecto de presupuestos del Concello para el próximo año supera el trámite del pleno. El documento fue aprobado inicialmente en sesión extraordinaria con los votos a favor de los 19 concejales del grupo socialista. Cuatro ediles del PP –se ausentó Marta Fernández-Tapias por motivos de salud– y los tres del BNG se opusieron. La hoja de ruta económica municipal, la 17.ª aprobada “de forma consecutiva en tiempo y forma”, como destacó el alcalde, Abel Caballero, contempla una cifra récord, 316.636.310 euros, 24,5 millones más que en 2023: el alza supera el 8,4%. Su objetivo, en palabras del regidor, es “seguir transformando la ciudad”.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Caballero destacó el “volumen importantísimo de inversión”, de “más de 37 millones de euros”, así como la “incorporación de fondos europeos”, que cifró en más de 75 millones procedentes del Gobierno central –sumó los que se invierten este año y los que se reservan para 2024–.También puso en valor las bonificaciones fiscales a familias numerosas, centros educativos, propietarios de vehículos menos contaminantes, empresas pequeñas u hostelería, con tasa cero en las terrazas.

Fue el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, el encargado de exponer las líneas clave de los presupuestos municipales en el pleno. Apuntó que son “transformadores, redistributivos, con carácter social, dinamizadores e incentivadores de la economía de Vigo” y añadió que permiten la “estabilidad y progreso” de la urbe.

El concejal del PP Miguel Martín defendió la enmienda a la totalidad de las cuentas de su grupo porque “no se ajustan a la realidad económica y social de la ciudad en un momento de alta inflación”. Los populares consideran que deberían estar “más centradas en las personas y las empresas”, por eso no entienden la subida del 4% de impuestos y tasas municipales el próximo ejercicio después de tres años congelados más allá del “afán recaudatorio”.

También lamentó la “precariedad en gasto social” y el ritmo de ejecución de los presupuestos. “Cuatro de cada 10 euros no se gastan. Solo se ha ejecutado el 26% del capítulo de inversiones a falta de un mes para acabar el año”, indicó Martín, a la vez que criticó la falta de voluntades en materia laboral. “El paro supera el 13% de la población activa. El Concello tiene por resolver las convocatorias de empleo público de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022”, manifestó.

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, criticó las cuentas del gobierno local por su “total desconexión” con la realidad de la ciudad y sus vecinos y lamentó que PP y PSOE “sumasen os seus votos para rexeitar as 138 emendas parciais formuladas pola fronte nacionalista”. “Vigo é a única cidade galega que non destinou nin un só euro ao pequeno e mediano comercio malia as crises derivadas da pandemia e da actual escalada inflacionista”, aseveró.

Reclamación de la Favec

El pleno dio luz verde con los votos del grupo socialista a desestimar la solicitud de la Federación Vecinal (Favec) de mantener congeladas las tarifas de la factura del agua, bonificar los consumos responsables y eximir de su pago a personas en situación de vulnerabilidad con consumo por persona y mes inferior a 3 m3.