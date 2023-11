El director, las tres empleadas y el cliente que estaban en la sucursal bancaria de la avenida de Ramón Nieto de Vigo cuando fue atracada presuntamente por el histórico Miguel Ángel Francisco Oterino “Migallas” –junto a un cómplice que no todavía no ha sido identificado– acudieron ayer al Juzgado de Instrucción número 5 para asistir a la rueda de reconocimiento. Ésta no fue presencial, como suele ser habitual, sino que se hizo por videoconferencia desde la prisión de A Lama, donde el investigado compareció junto a cinco figurantes, todo ellos reos del penal pontevedrés.

Las fuentes consultadas señalaron que al menos algunos de los testigos llegaron a señalar a “Migallas”, aunque con dudas. Al parecer, la calidad de la imagen de la videoconferencia no era la idónea y a mayores hubo problemas técnicos en la conexión que provocó que la prueba arrancase con retraso.