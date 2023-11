Los problemas de sonido de la “macrosala” de la Ciudad de la Justicia de Vigo siguen causando severos contratiempos transcurrido ya un año desde la puesta en marcha de la sede judicial de Pizarro. Ayer las dificultades técnicas obligaron a suspender el juicio fijado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, contra el fisioterapeuta acusado de haber abusado sexualmente de cuatro pacientes, que tuvo que ser aplazado para enero de 2024. El motivo fue que no se podía grabar con garantías la vista oral, ya que en la reproducción se escuchaba muy bajo lo que se decía en la sala de vistas.

La vista ya no pudo arrancar a la hora prevista por el retraso del abogado defensor, que se desplazó hasta Vigo en tren y se vio afectado por las incidencias registradas en el transporte ferroviario. Y cuando ya pudo empezar, mientras uno de los letrados de la acusación proponía prueba para practicar en la vista se comprobó que por un problema en algunos micrófonos no se podía realizar una correcta grabación del juicio. Pese a que se interrumpió momentáneamente la sesión para solucionarlo, no fue posible, lo que derivó finalmente en la suspensión del juicio. La mala acústica de este espacio ha provocado quejas de jueces y fiscales. Recientemente se instalaron estores en la parte superior, pero el sonido sigue sin ser el idóneo.

Cuatro víctimas

La vista es un procedimiento contra O.P.P., un fisioterapeuta y osteópata de 39 años acusado de abusar sexualmente de cuatro clientas, hechos que ocurrieron en 2020 y 2021 y por los que la Fiscalía pide 13 años y medio de prisión.