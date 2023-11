Todos los años, la Consellería de Educación pone a disposición de los centros un programa para mejor la convivencia en el aula –el plan convive-t de los contratos programa–, sin embargo, este año hubo un revulsivo que ayudó más que ninguna otra iniciativa a mejorar el ambiente educativo: la prohibición del uso del teléfono móvil en el recinto educativo.

Como ya publicó FARO al principio de curso, todos los institutos de Vigo vetan el empleo del terminal en horario lectivo y tan solo dos permiten su uso en el recreo, y en una zona concreta del patio. Dos meses después de la implantación casi total de la medida, la respuesta no se ha hecho esperar, y sobre todo, no ha podido ser más positiva. “Seguimos llamándoles la atención, sobre todo en los cursos más bajos, pero no se han registrado casos de fotografías o vídeos a los profesores. Había incluso casos graves que podían derivar en montajes. Y ahora esto ya no ocurre; hubo una mejora de la convivencia en el aula”, explica Sonia Bendaña, vicedirectora del CIFP Manuel Antonio.

En este centro estudian tanto alumnos menores como mayores de edad, si bien la normativa sobre el uso de celulares es la misma para ambos. “Es una norma que no va vinculada a la edad, es independiente. No pueden hacer uso del teléfono excepto que un profesor lo considere necesario para la clase”, amplía Bendaña

Lo que sí denotan los docentes es que, a pesar de la prohibición, lo llevan igual al centro educativo. “Interceptar un móvil supone una falta leve. Sobre todo lo vemos en las clases de lo más pequeños, por ejemplo en FPBásica. Luego a medida que avanzamos de ciclos ya no tenemos estas situaciones. El problema es la falta de atención, porque juegan con él y no atienden a las clases”, comenta la vicedirectora del centro de Formación Profesional vigués.

La falta de incidencias también es una realidad en el IES Álvaro Cunqueiro. Su vicedirectora, Malores Villanueva, aprecia situaciones “contadas” con respecto al inadecuado uso del móvil. “Nós avisamos as familias o día antes se é preciso o uso do móbil na clase, no resto dos casos está prohibido. Neste curso non temos constancia de episodios de fotos ou vídeos a alumnado ou docentes. O único problema que temos é que o sacan e nós requisámolos. Non llo podemos quitar pero si que o gardamos ata finais da clase e llo damos despois”, cuenta la también profesora del instituto de Coia.

Situación pareja se da en el IES Valadares. Desde principios de curso no se han producido casos sancionables. “Llevamos ya un año en el que no tenemos episodios o incidencias de este tipo. Pero lo cierto es que el móvil siguen llevándolo, saben que no pueden pero lo llevan igual. Lo que hacen ahora es ocultarlo más porque no tienen excusa ninguna para estar con él. Saben que si se lo vemos se lo vamos a quitar. A diferencia de lo que hacíamos el año pasado, es que ahora al final de las clases los alumnos pueden llevárselos y antes tenían que venir los padres a por él, pero era un engorro”, señala una de las docentes del instituto de Valadares, quien apunta que su uso, al igual que en la mayoría, se somete exclusivamente al uso didáctico. “Y a veces ni eso, porque nosotros trabajamos con el programa E-Dixgal y el móvil no sería ni necesario”, aprecia.

Contratos-programa

El éxito de esta medida viene a reforzar otras que se implantan en las aulas como son los contratos-programa. Ayer, la Consellería publicó el listado definitivo de planes que desarrollará cada centro a lo largo de este curso.

Así, fueron un total de 39 colegios e institutos públicos de Vigo los que escogieron llevar a cabo un programa de convivencia en el aula.Le siguen los programas de diversidad y contra la violencia machista y la igualdad –35 centros– así como iniciativas que impulsen el aprendizaje emocional, que escogieron 36 centros.

Planes que prevengan el absentismo escolar fueron escogidos por un total de 13 centros mientras que los que sumaron mayor número de solicitudes fueron los planes para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) o de apoyo educativo (NEAE).