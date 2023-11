El BNG reclama “garantías de que non se vai repetir o caos do pasado Nadal” y le pregunta al gobierno local qué medidas va a adoptar “para asegurar o cumprimento das normativas de convivencia, ruídos, medio ambiente e patrimonio cultural, así como a seguridade e a mobilidade no centro da cidade”. La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) exige soluciones al Ayuntamiento y le pide que tenga en cuenta los problemas de ediciones anteriores.