La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha subrayado este martes que espera que el Ayuntamiento de Vigo apruebe su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) antes de que termine el primer trimestre de 2024: "Ya no hay excusas".

Así lo ha señalado Vázquez antes de participar precisamente en la ciudad olívica en un desayuno informativo organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin) sobre la modificación de las normas de habitabilidad para la conversión de bajos y entresuelos en viviendas.

Tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre cuándo estará aprobado el PGOM de Vigo, Vázquez ha dicho que el responsable de responder esa cuestión tendría que ser el alcalde, Abel Caballero, aunque sí ha reconocido que este documento debería estar aprobado a inicios del año próximo.

"Ya no hay excusas. Ya fueron muchas las excusas a lo largo de estos años. Más vale tener un plan, aunque sea malo, que no disponer de plan. Se agotan los plazos. No puede seguir perdiendo oportunidades Vigo", ha reivindicado la vicepresidenta segunda del Gobierno gallego.

Ángeles Vázquez ha recordado que hace unas semanas el Consello de la Xunta aprobó una adenda para que el Ayuntamiento pudiese seguir disponiendo de los fondos autonómicos concedidos, de hasta un millón de euros, para el desarrollo del plan. El plazo marcado es el primer trimestre de 2024. "Espero que la aprobación sea antes", ha sentenciado.

Ampliación de Navia

Por otra parte, Vázquez también ha hablado de la ampliación del barrio vigués de Navia, fijando en diciembre el inicio de las obras de la primera fase de dicha ampliación.

Los trabajos de urbanización fueron adjudicados por 13,2 millones de euros, con el objetivo de acondicionar el llamado polígono 1, que se extiende por casi 100.000 metros cuadrados y representa más de un tercio de la superficie total del ámbito. En total, se prevén unas 1.600 viviendas con algún tipo de régimen de protección.

Vázquez ha lamentado las "muchas trabas" puestas por parte del gobierno local, aunque ha celebrado que por fin ya está todo en marcha para que las obras puedan iniciarse, pese a que se perdieron "millones de euros de inversión" en los últimos tres años.

"Ahora toca comenzar y pensamos en Vigo, en los vigueses", ha reivindicado, indicando que la ampliación de Navia permitirá que muchos ciudadanos no se tengan que ir a vivir fuera de la urbe.