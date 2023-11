La Universidad cierra el gabinete psicopedagógico y deja a los usuarios sin ninguna alternativa

Los peores temores de los usuarios del gabinete psicopedagógico se han cumplido. La anterior adjudicataria finalizó su actividad el jueves, una vez acabada su relación con la Universidad, que decidió no prorrogarles el contrato, sin que la institución haya ofrecido todavía ningún tipo de alternativa. Además, el nuevo concurso, donde se reducen las horas de atención, ha quedado desierto en tres ocasiones.

“Es una vergüenza, nos han dejado vendidos completamente”, denuncia Fran Villa, el alumno de Traducción que inició una campaña de recogida de firmas y que dio lugar a una plataforma integrada por las delegaciones estudiantiles, la asociación APIUVigo, Erguer y Estudantes de Galicia. El lunes pasado entregaron casi 3.000 apoyos recabados entre la comunidad universitaria –alumnos, profesores y PAS– en el Registro de la Universidad y la iniciativa sigue activa a través de las redes, donde siguen sumando adhesiones.

“Hace un mes me reuní con la vicerrectora de Bienestar y me dijo que estudiaban varias opciones. Pero la verdad es que a día de hoy no hay ninguna respuesta si llamas al servicio o envías un correo. No somos máquinas, nuestra salud mental y nuestro rendimiento académico están relacionados y la Universidad debe garantizar esta atención”, demanda Villa, que es usuario desde 2019 del programa Piune para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.

“Yo tengo TDH y contar con este servicio me ha permitido tener igualdad de condiciones a la hora de superar asignaturas. Si ahora tuviese algún problema con una materia ¿quién me ayuda? Me da muchísima rabia, porque gracias a las profesionales del servicio, con las que ya tenía una relación cercana y de confianza, he podido salir adelante. Y esto lo compartimos todos los usuarios del Piune y también los que acudían a terapia en general”, lamenta.

Ante la falta de alternativas, la plataforma continuará recogiendo firmas para reclamar a la UVigo que mantenga el servicio, que no reduzca las horas de atención y aumente la plantilla, ya que el número de usuarios aumentó en gran medida tras la pandemia.

La propia vicerrectora de Bienestar, Equidad y Diversidad, Maribel Doval, ha reconocido públicamente en los medios que tras la pandemia se duplicaron los cuadros de depresión y ansiedad entre los estudiantes, llegando a registrarse entre 7 y 10 nuevos casos cada mes.

Además, según la información aportada por este vicerrectorado, los alumnos del programa Piune pasaron de 75 en 2019 a los 150 registrados este año. Y en 2022, el gabinete atendió un total de 1.526 casos.

Pese a estos datos y al hecho de que la UVigo, que se identifica como la universidad de las personas, ha asumido la responsabilidad social como uno de sus ejes principales en línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el nuevo concurso del gabinete psicopedagógico contempla una reducción de la atención, así como la obligatoriedad de contar con espacios en las ciudades de los tres campus campus y horarios poco adaptados a las necesidades y circunstancias de los alumnos. Esto supone un inconveniente para ellos a la hora de compatibilizar los desplazamientos con sus clases y las sesiones. Sobre todo, en el caso de Vigo, ya que hasta ahora el servicio se prestaba en As Lagoas-Marcosende.

Isabel Ferreiro, responsable de la empresa externa adjudicataria del servicio del gabinete hasta este jueves, indica que la Universidad les comunicó que el contrato no continuaría y sacó un nuevo concurso.

En las dos primeras ocasiones, las dos únicas personas que se presentaron acabaron renunciando. Y en la última, que llegó a publicitarse en el Colegio Oficial de Psicólogos, el concurso quedó desierto.

"Tanto en la universidad como en cualquier otro ámbito es necesario prestar atención a la salud mental"

“No nos hemos presentado porque las condiciones no se adaptan a nuestra forma de trabajar y además exigen como requisito contar con instalaciones externas en el centro de Vigo, Ourense y Pontevedra de las que carecemos”, añade.

Ferreiro valora muy positivamente el apoyo de los usuarios y el reconocimiento al trabajo realizado por ella y sus dos compañeras, Verónica Mariño y Sonia Martínez, a las que agradece “profundamente” su esfuerzo y dedicación estos años. “No tenemos nada que ver con las iniciativas que están llevando a cabo, nos enteramos por los medios, pero las agradecemos. Más allá de nuestra aportación profesional durante todos estos años, se trata de un servicio necesario. Tanto en la universidad como en cualquier otro ámbito es necesario prestar atención a la salud mental. Y cada vez más”, reivindica.