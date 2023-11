El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acogió ayer las vistas de apelación por los crímenes de Gondomar y Chapela, ambos juzgados este año en juicios con jurados populares celebrados en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

En el primer caso, el tribunal ciudadano consideró a Valentín Alonso Becerra, de 67 años, autor del crimen de su mujer Soledad Rey, de 59, en su casa de Mañufe tras asestarle más de una veintena de puñaladas. Fue condenado a 21 años de cárcel. Su defensa solicita ahora que se le apliquen las atenuantes de arrepentimiento y confesión y rebajar la pena a 18 años. Mientras, la acusación particular reclama que se aplique la agravante de ensañamiento, instando con ello la nulidad del veredicto y la repetición del juicio, además de solicitar que se aumente la indemnización a los familiares de la víctima hasta los 550.000 euros, petición esta última a la que se adhirieron la Fiscalía y la Xunta (acusación popular).

En el otro caso, el del crimen de Chapela, el jurado consideró a Manuel Matanzas culpable de asesinar a su vendedor de drogas, Roberto Chapela. Fue sentenciado a 14 años de prisión. Su defensa esgrime que no está justificado el asesinato doloso sino que fue un “homicidio imprudente o, en todo caso, homicidio”, con la consiguiente reducción de pena. Lo justifica al indicar que los forenses apuntaron a que no se ejercitó una fuerza excesiva y que el tiempo de la asfixia fue corto, que en un caso habitual no habría terminado con el fallecimiento de la víctima. La Fiscalía pidió desestimar el recurso de la defensa y confirmar la condena impuesta.