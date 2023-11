La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación acogió el pasado viernes la jornada de cierre del doctorado industrial europeo sobre aplicaciones de fotónica en la industria de la automoción liderado por el investigador de atlanTTic Francisco Javier Díaz.

Durante los últimos cuatro años, tres ingenieros de Armenia, China y Portugal se formaron en Vigo gracias al programa DRIVE-In (Integrated Photonics for the next generation of autonomous Vehicles Using InP technologies).

Con una financiación de un millón de euros, está incluido en las acciones Marie Curie de Redes Europeas de Formación, que tienen como objetivo desarrollar a personal altamente cualificado en tecnologías europeas. DRIVE-In es una red europea de formación de vanguardia en l que participan la UVigo como socio académico y la empresa alemana VPIphotonics GmbH como socio industrial. Y ha permitido avanzar en el conocimiento para aplicar la fotónica integrada en la próxima generación de vehículos autónomos.