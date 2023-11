Esta pasada madrugada, S.B.C., de 20 años de edad, ha sido detenido en Vigo por agentes de la Policía Local de Vigo, acusado de la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena.

Esta pasada madrugada, a eso de las 04.20 horas, un vecino de la calle Ecuador avisa al 092, al observar a un joven con un cuchillo en las manos, sentado en un banco.

Una vez en el lugar, los agentes proceden a identificar al varón, que coincide con la descripción anteriormente indicada. Los policías le preguntan si tiene entre sus pertenecías un cuchillo, algo que el sujeto niega. Tras realizar una pequeña búsqueda en las inmediaciones, localizan este arma blanca, y finalmente el joven reconoce que es suyo, "que lo tenía para cobrar deudas", informan desde la Jefatura Municipal.

Al revisar la identidad del joven en la base de datos policial, consta que debe ser poseedor de pulsera telemática, medida acordada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, los agentes no la ven y le interrogan por el dispositivo que está obligado a portar. La razón que esgrime el identificado para no llevarla es que se disponía a entrar en un establecimiento próximo a robar y no quería que se le localizara.

Por estos hechos, se procede a la detención del hombre por la supuesta comisión de un delito de quebrantamiento de condena.