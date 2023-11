Paco, Antonio, Pepe, Gaspar, Fernando, Enrique, José Luis y Juan son parte de los 41 militares retirados que ayer se reunieron en Vigo en la comida de hermandad de antiguos miembros de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA). Venidos desde Cartagena, Ourense, Ferrol, Cangas, Marín, Pontevedra... Con un solo objetivo: estar juntos. “Todos pasamos por la ETEA en algún momento. Lo que nos tira es que ya no existe y la echamos de menos”, explica Juan con una mezcla de alegría y nostalgia.

“La primera comida la hicimos en 2012, solo éramos 10. Luego me encontraba a compañeros que me pedían que les apuntase”, dice este ex profesor de Equipos de transmisiones y Morse. Es también el organizador de los encuentros semestrales donde “contamos anécdotas del abuelo cebolleta”, ríe. “Yo fui alumno de la ETEA con solo 17 años”, recuerda Eduardo, quien luego se convertiría en profesor de Electrónica fundamental y Teoría de circuitos. La Escuela abandonó sus funciones en 2002, pero permanece viva a través de los lazos forjados entre estos hombres que no olvidan quienes fueron.