Las cifras de movimiento de pesca fresca fueron algo mejores durante el mes de octubre en el puerto de Vigo, pero insuficientes para revertir un escenario complejo. Como ha desgranado FARO, no solo hay menos flota, sino que las capturas que antes se subastaban íntegramente en O Berbés se comparten ya con otras lonjas, y los buques descargan cada vez más en Castletownbere (Irlanda) o Douarnenez (Francia). ¿El resultado? Se ha pasado de más de 51.000 a 34.000 toneladas de pesca fresca entre 2017 y 2022 y las operadoras han encendido todas las alarmas ante lo que consideran un “desmantelamiento”. Pero el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, se confiesa optimista. “No estoy preocupado, estoy ocupado”. En un mes reunirá al aletargado consejo asesor y le presentará un plan de acción con 12 medidas estratégicas.

–¿Cómo ve la situación actual?

–Estamos en un momento de inflexión. Es necesario reinventar, hacer una reestructuración del funcionamiento de nuestro puerto y nuestra lonja. Es momento de cambio y ha llegado ahora.

–¿Por qué?

–Distintas cuestiones. Primero, el Brexit, que causó una tendencia de mayor proteccionismo por parte de algunos países, quieren que los barcos que faenan cerca de sus territorios descarguen un volumen de pescado en sus puertos. Ese proteccionismo nos afecta. El COVID también ha cambiado un poco el mercado: durante la pandemia, quien suministraba el pescado a la ciudadanía eran las grandes superficies, que se han hecho mucho más presentes en las lonjas y queda menos pescado para otras operadoras. También está mucho más caro el combustible y las políticas de la Comisión Europea generan una gran incertidumbre el sector, por eso un armador se plantea si continúa o elige el desguace. Todas las malas noticias que provienen de la legislación de la Comisión Europea, más allá de la falta de relevo generacional, causan una huida.

–Menos flota.

–Más zonas de protección, mayor competencia por el espacio de pesca, descartes… Llevamos unos años con una bajada a nivel pesquero y, como digo, es un momento de inflexión. Por eso he querido estos meses analizar datos, compararnos con otras lonjas, cómo han ido evolucionando, cómo están funcionando los mercados… Quiero tener un plan de acción consensuado.

–¿Y ahora?

–En diciembre se reúne el consejo asesor para plantear este plan de acción, que son doce medidas con las que vamos a intentar revertir y cambiar esta situación. Pero no es para mudar el escenario actual, sino con un horizonte de largo plazo, para que nuestro puerto siga siendo un referente. Y no quiero ser referente en Galicia, sino seguir siéndolo a nivel mundial.

–¿Qué le dicen las empresas?

–Me está encantando este ejercicio de hablar con ellas, surgen ideas donde menos te lo esperas. Es cierto que hay sectores más tradicionales, con más resistencia al cambio, que lo están pasando peor. A ellos es a los que quiero ofrecer un modelo de negocio distinto, que va enfocado a cambiar la mentalidad. Hay que retomar el modelo lonja 4.0, aplicar el sistema que utiliza la automoción. Es decir, del mismo modo que funciona la fábrica con sus proveedores y enfocado al cliente final, trabajar como una única unidad de negocio donde identificar lo que necesita el cliente y dárselo. El puerto de Vigo es el único con capacidad para adaptarse a esas necesidades de futuro. Vendemos cantidad y mucha variedad de pescado con gran valor añadido.

–La estrategia de otros puertos pasa por la mejora en infraestructuras para captar mayores volúmenes de pescado. ¿Necesita inversiones en las suyas el puerto de Vigo? ¿Ese plan de acción incluye inversiones?

–Lo que tenemos a nivel de infraestructuras es suficiente y adecuado, necesitamos una puesta a punto. Vamos a hacer grandes inversiones en el puerto pesquero en materia de seguridad y reorganización de los espacios, le daremos un gran lavado de cara. Pero ahí no hemos detectado ningún punto débil, nuestro punto fuerte son precisamente las infraestructuras. La estrategia se basa en la digitalización y un modelo de negocio en el que nadie se quede atrás: hay que cuidar al minorista, al que compra para su restaurante… Sin ellos seríamos un puerto más, no pueden desaparecer.

–Las comercializadoras, por ejemplo, sentencian que están en fase de desmantelamiento. Que en 2008 eran 144 y ahora quedan 44.

–Es uno de los sectores que más ha sufrido. Sí se han reducido el número de empresas, pero el de almacenes y salas de elaborados se mantiene, lo que ha habido es una concentración. El mercado va cambiando y hay que ayudarles a adaptarse. Recuerdo lo traumático que fue el cambio de la caja de madera por la de plástico... En general la pesca es muy tradicional y le cuesta afrontar estos procesos de cambio.

–¿Se plantea una reducción de tasas?

–No diría que hay un problema con las tasas, hay ahora un problema financiero y a las empresas más pequeñas les cuesta llegar a final de mes. Nos han solicitado un ajuste, no sé hasta dónde puedo llegar desde el punto de vista legal. Pero somos un puerto barato, la queja es principalmente por las tasas de los almacenes; habrá que analizarlo.

–Una de las opciones que plantea el sector es captar volúmenes de otros puertos, también extranjeros. ¿Es factible?

–Sí. Creo que hay que hacerlo, pero tenemos que saber cuáles son las especies que nos interesan y los volúmenes. No se trata de llenar por llenar, no queremos alcanzar unos niveles que nos hagan reducir el precio. Lo tenemos analizado, sabemos cuánto queremos vender en el puerto y lo hablaremos en el consejo asesor. Necesitamos buscar el equilibrio, porque algo que puede ser beneficioso para unos actores del puerto puede ser perjudicial para otros. Hay barcos nuestros que están descargando por ahí y ese pescado no está llegando todo a Vigo, que antes sí venía. Hay que poder ofrecerle lo mismo que hicimos en el puerto comercial con la fruta, con nuevos tráficos. Siempre desde la tranquilidad, no vamos a hacer la competencia a nuestros barcos.

¿Cuál diría que es la columna vertebral del plan de acción?

–La marca puerto de Vigo. Tiene una marca muy potente que tiene que reforzarse, con un marketing moderno y que llegue al consumidor final. Hemos trabajado mucho en garantizar toda la trazabilidad, seguridad y sostenibilidad, nadie más ofrece eso. Y tenemos que saber vender esta marca. Celeiro lo ha hecho muy bien con la merluza del pincho, Burela con el bonito… En la columna vertebral también está ese modelo colaborativo, como si fuéramos una única unidad: como Stellantis. Somos un puerto pesquero en el que participan muchas operadoras, pero buscamos una única dirección. Tenemos que entender también el impacto del cambio climático, el pescado va variando de ubicación, eso no podemos cambiarlo y nos tenemos que acostumbrar.

–La logística...

–Claro, el pescado se descargará cerca de donde se capture, pero ese pescado tiene que acabar volviendo al puerto de Vigo. Logística y parte comercial han de ser dos ejes importantes.

–¿Y cómo hacemos para que ese pescado que se descarga en Castletownbere o Douarnenez llegue todo a O Berbés?

–Tenemos que ofrecer algo distinto a lo que tienen los demás puertos, que se venda el pescado a buen precio y una logística sencilla. Crearemos un Observatorio de la Pesca para tomar medidas en tiempo real, y haremos partícipe de sus análisis al consejo asesor, que se reunirá periódicamente. Hay que retomar ese diálogo.

–Recopilemos. En esa reorganización del puerto, que quiere que funcione como la automoción, ¿quién es Stellantis? ¿Quién va a mandar?

–Es una muy buena pregunta. En el estudio que hemos hecho, el 92% de los usuarios quieren que sea la Autoridad Portuaria la que lidere este proceso, la cabeza visible.

–¿Cree que la ciudad es consciente de esta excelencia que presume el puerto de Vigo, de cómo funciona y lo que hace cada día?

–No somos conocedores, en general, estamos mejor valorados fuera. Esa excelencia no la hemos sabido hacer llegar. Queremos trabajar en unas visitas virtuales en 3D a la lonja… para no tener que ir a las tres o cuatro de la mañana.