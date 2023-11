El Registro Civil, casi sin huecos para los trámites de la nacionalidad hasta agosto

El Registro Civil de Vigo comenzó en abril de 2021 a dar cita previa a través de internet para realizar la mayoría de sus trámites y evitar, de esta forma, la coincidencia de varias personas en su sede, así como los desplazamientos innecesarios a ella. Habitual era encontrarse en el edificio viejo de los juzgados colas para solicitar cualquiera de los expedientes que gestiona esta oficina. Con esta medida, la espera presencial se acabó pero no la espera como tal. Y es que, tal y como se refleja en el portal de Xustiza.gal tan solo restan 14 huecos desde hoy –por ayer– hasta el próximo mes de agosto para realizar cualquier trámite relacionado con la nacionalidad, principalmente las juras de la Constitución para los llegados del extranjero que ya completaron todos los trámites del Ministerio de Justicia para la adquisición de la Nacionalidad Española.

Más solicitantes

¿Implica un incremento de solicitantes? No necesariamente. Consultadas fuentes del Registro Civil, explican que el número de expedientes que manejaron a lo largo de este año no dista de ejercicios anteriores, pero sí son consecuentes de la larga lista de espera y pocas fechas para solicitar una cita en las dependencias de calle Lalín. “Son datos que no se corresponden a la realidad, porque muchas peticiones son duplicadas. Al final la cita previa evitó las largas colas que se formaban pero nos dejó sin cita porque los solicitantes cogen varias y luego no las dan de baja, impidiendo que otros sí las señalen”, lamentan fuentes de la oficina.

Esta situación obligó incluso al personal a llamar a muchos de estos solicitantes, bien por no cumplir con su cita bien porque no dieron de baja los duplicados. “No hay posibilidad de poner filtros en el portal, y una persona que ya tenía su cita y acudió, pilló más de una imposibilitando a otros”, amplían estas fuentes que, pese a ello, recalcan que tras quedar libres varias plazas “fueron cogidas todas de nuevo”.

Trámites largos

Esta situación motiva que los trámites, ya de por sí largos –varios de los asistentes en la mañana de ayer aguantaban plazos de hasta 8 meses para sus gestiones– puedan solaparse a la hora de solicitar las citas. Por ello, desde el Registro vigués precisan que “nunca se ha caducado un expediente por no obtener cita a tiempo. Podrá suponer un perjuicio para el solicitante pero nunca nos ha pasado”.