El premio europeo de Stellantis para graduados de excelencia se queda en Vigo

El premio europeo de Stellantis al recién graduado más excelente ha recaído en la planta viguesa. La ingeniera en Diseño Industrial Delia Alfonso Lomba, de 23 años y natural de A Guarda, es la ganadora de uno de los Global Student Awards con los que la compañía reconoce a los hijos de sus trabajadores en los 24 países donde tiene presencia. Ella es una de los seis finalistas regionales elegidos como líderes para un futuro mejor entre más de 200 jóvenes aspirantes.

Acabó el año pasado la carrera en la Politécnica de Madrid y trabaja actualmente en la capital como gestora de proyectos en la empresa TIM de servicios informáticos, además de cursar a distancia un máster en Diseño Web Multidispositivo de la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Su padre, que ocupa el puesto de operations quality manager en la factoría viguesa, le habló de los premios, dirigidos a graduados recientes de universidad y secundaria, y decidió probar suerte.

En una primera fase, Delia se alzó con el premio en España y Portugal gracias a su expediente y a un ensayo-relato sobre cómo lograr una movilidad descarbonizada asequible y accesible para todos. “Nos animaban a ser creativos, a no quedarnos solo en lo técnicamente posible. Empecé con una parte más de reflexión sobre vehículos que se pueden autopropulsar, citando algunos ejemplos que ya existen como la autocaravana impulsada por paneles de energía solar de unos estudiantes de los Países Bajos que puede ver en Madrid hace unos años o los vehículos que generan energía con el movimiento de los ejes de las ruedas. Y luego ya me vine más arriba y planteé la posibilidad de instalar aerogeneradores o incluso utilizar residuos como combustible”, explica entre risas.

Su trabajo también se centraba en lograr un ciclo de vida sostenible, desde la fabricación hasta el momento en el que el vehículo deja de usarse, centrándose en este caso en los neumáticos.

A principios de agosto le comunicaron que había sido la ganadora y que, además de recibir un premio en metálico, pasaba a la segunda fase, en la que los aspirantes debían elaborar un vídeo más personal explicando cómo era su empresa ideal y cómo se imaginaban su vida laboral en el futuro.

En su pieza, Delia hace “un viaje en el tiempo” hasta 2030 para mostrar al equipo de Stellantis cómo sería un día normal para ella en el trabajo soñado: “Mi empresa ideal sería flexible en cuanto a horarios y a combinar trabajo presencial y teletrabajo, y me gustaría tener proyectos significativos, que generasen un impacto significativo en la vida de las personas. También sería una compañía con tecnologías muy avanzadas y que valorase mucho la creatividad, además de diversa en cuanto a perfiles y con conexiones en todo el mundo para tener la visión de otras culturas. Y para mí también es muy importante que tenga una filosofía de aprendizaje continuo y que sea un espacio en el que el trabajador pueda crecer”.

Envió su propuesta y a finales del pasado octubre, mientras estaba trabajando, le llegó una notificación a su móvil que la dejó “en shock”: “Leí de reojo en la pantalla ‘Stellantis asunto enhorabuena’ y no me lo creía. No me lo esperaba para nada”, recuerda entre risas.

Cinco mujeres premiadas

La entrega de premios se celebró esta semana en formato on line para que se pudiesen conectar de forma simultánea los ganadores de las seis regiones –Europa, India y Asia, Oriente Medio y África, Norteamérica, Sudamérica y China– y recibir las felicitaciones del presidente de Stellantis, John Elkann, y del CEO, Carlos Tavares.

También celebraron que cinco de los seis premiados son mujeres: “Nos dijeron que estaban muy contentos. Durante la carrera, en mi especialidad la proporción estaba más o menos equilibrada , pero en la facultad, donde hay más ingenierías, la mayoría eran chicos. Y ya en el bachillerato tecnológico éramos solo cinco chicas en una clase de más de veinte alumnos”.

"Mi padre me transmitió su pasión por las asignaturas técnicas"

Ella se decidió por su carrera porque añadía la creatividad a la parte más tecnológica. “Era el encaje perfecto porque a mí me gustaban las matemáticas, la física y todas esas asignaturas. Mi padre es ingeniero eléctrico y me ayudaba mucho en el instituto con ellas. Explica muy bien y transmite su pasión. Así que también tiene que ver en que yo estudiase una ingeniería”, reconoce sobre una inclinación que también ha heredado su hermano pequeño, que estudia actualmente Ingeniería Electrónica y Automática en la Politécnica de Madrid.

“Al principio no me llamaba la atención, pero la automoción me gusta cada vez más”

La factoría de Stellantis forma parte de su vida desde pequeña: ”Mi padre ya trabajaba allí antes de que yo naciera y la visité muchas veces cuando celebraban el día de las familias”. Sin embargo, el mundo de la automoción no le atraía demasiado.

“Mi padre estuvo dos años en París en un proyecto para un nuevo coche mientras yo estudiaba Bachillerato. Pero a mí no me llamaba la atención y cuando estaba en la carrera me parecía muy complicado porque diseñar un vehículo también implica conocimientos mecánicos y técnicos. Pero ahora, según pasan los años, me va gustando más y me parece un campo muy interesante”, reconoce.

En su actual empleo, está enfocada en proyectos tecnológicos relacionados con aplicaciones y páginas web. Pero sus prácticas, de alguna manera, estuvieron relacionadas con el mundo de la automoción. “Antes de empezar en mi actual puesto hice prácticas en una planta de Bosch que se encarga de diseñar y fabricar máquinas para líneas de producción, en muchos casos, para la fabricación de piezas de automóviles. Estuve trabajando con los equipos que fabrican los sensores de los coches, de airbag y aprcamiento. Y una parte de ellos luego iban para Stellantis”, destaca.

Los premios de excelencia Sergio Marchione, que este año celebraban su segunda edición,brindan a los seis ganadores regionales la oportunidad de realizar una entrevista de trabajo o, en caso de no aceptar la oferta, recibir un premio en metálico. “No sé cómo va a ser porque aún no nos han contactado para los siguientes pasos. Pero a mí sí me gustaría trabajar en Stellantis. Me apetecería probar. No lo descarto para nada. Dependerá de lo que me ofrezcan. Nos dijeron que los seis ganadores del año pasado están actualmente trabajando en la compañía”, comenta Delia sobre la posibilidad de seguir la trayectoria laboral de su padre.